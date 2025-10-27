दोस्तों के साथ खाना खाने गया, हाईवे किनारे मिली लाश; हत्या और हादसे की गुत्थी में उलझी पुलिस
कानपुर देहात के डेरापुर में हाईवे किनारे एक युवक का कुचला हुआ शव मिला। पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है, पर परिजनों को युवक के दो दोस्तों पर शक है, जिनके साथ वह खाना खाने गया था और वापस नहीं लौटा। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जबकि परिजनों ने बरौर थाने से जांच की मांग की है। अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। डेरापुर मुंगिसापुर में कानपुर इटावा हाईवे पर सड़क किनारे युवक का शव मिला। पुलिस ने किसी वाहन से कुचलने व दुर्घटना की बात कही। वहीं स्वजन ने दो युवकों पर शक जताया है और बरौर थाने की पुलिस से जांच की मांग की।
अंगदपुर बरौर निवासी 25 वर्षीय प्रदीप का शव सुबह मुंगिसापुर क्षेत्र में हाईवे किनारे मिला, शव कुचला हुआ था। प्रदीप के बाबा जगदीश व अन्य स्वजन खोजबीन कर रहे थे कि उसी समय मुंगिसापुर चौकी से फोन गया कि प्रदीप को किसी वाहन ने देर रात कुचल दिया है आकर पहचान कर लें। स्वजन गए और पहचान की।
बाबा ने बताया कि गांव के दो दोस्तों संग ढाबे पर खाना खाने की बात कहकर गया था पर रात भर नहीं आया। पुलिस दुर्घटना की बात कह रही है पर हमें शक है कि दोनों युवकों ने ही नाती संग घटना कर दी। डेरापुर थाना प्रभारी संजेश कुमार ने बताया कि प्रथमदृष्टया किसी बड़े वाहन से कुचलकर मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण पता चल जाएगा, स्वजन ने तहरीर नहीं दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।