दोस्तों के साथ खाना खाने गया, हाईवे किनारे मिली लाश; हत्या और हादसे की गुत्थी में उलझी पुलिस

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। डेरापुर मुंगिसापुर में कानपुर इटावा हाईवे पर सड़क किनारे युवक का शव मिला। पुलिस ने किसी वाहन से कुचलने व दुर्घटना की बात कही। वहीं स्वजन ने दो युवकों पर शक जताया है और बरौर थाने की पुलिस से जांच की मांग की।

अंगदपुर बरौर निवासी 25 वर्षीय प्रदीप का शव सुबह मुंगिसापुर क्षेत्र में हाईवे किनारे मिला, शव कुचला हुआ था। प्रदीप के बाबा जगदीश व अन्य स्वजन खोजबीन कर रहे थे कि उसी समय मुंगिसापुर चौकी से फोन गया कि प्रदीप को किसी वाहन ने देर रात कुचल दिया है आकर पहचान कर लें। स्वजन गए और पहचान की।