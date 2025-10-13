रसूलाबाद-कानपुर रोड पर ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, 6 घंटे तक खंती में पड़ी रही लाश

संवाद सहयोगी, रसूलाबाद। रसूलाबाद-कानपुर मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ट्रक की टक्कर से युवक की जान चली गई व उसका साथी घायल हो गया।जिस युवक की जान गई उसका शव करीब छह घंटे तक सड़क किनारे पानी भरी खंती में पड़ा रहा।तड़के ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से उसे निकाला।

मसवानपुर रावतपुर कानपुर नगर निवासी 22 वर्षीय गेस्ट हाउस कर्मी दीपू शर्मा रविवार शाम करीब छह बजे अपने साथी 35 वर्षीय विकास के साथ बाइक से रसूलाबाद एक परिचित से मिलने आए थे।दोनों रात करीब 10.30 बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहाड़ीपुर के पास उनकी बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई।हादसे में दीपू की मौके पर ही मौत हो गई लेकिन वह उछलकर सड़क किनारे खंती में जाकर गिरा जहां पानी भरा था, वहीं विकास कुछ आगे सड़क के पास गिर।

इस दौरान कोई घटना के बारे में जान न सका।सोमवार तड़के चार बजे करीब कोई वाहन सवार निकला और विकास को देखा तो वहां से उठाकर पास के पेट्रोल पंप परिसर में लिटा दिया, यहां पर लोग जुटे तो उसने अपने साथी दीपू के भी घायल होने की बात कही।इस पर पुलिस ग्रामीणों संग आई तो शव खंती में पड़ा था, सीएचसी रसूलाबाद में उसे मृत घोषित किया गया।