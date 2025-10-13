Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रसूलाबाद-कानपुर रोड पर ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, 6 घंटे तक खंती में पड़ी रही लाश

    By Charutosh Jaiswal Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:42 PM (IST)

    कानपुर-रसूलाबाद मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई। एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। दुख की बात यह है कि दुर्घटना के बाद शव लगभग छह घंटे तक खाई में पड़ा रहा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, रसूलाबाद। रसूलाबाद-कानपुर मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ट्रक की टक्कर से युवक की जान चली गई व उसका साथी घायल हो गया।जिस युवक की जान गई उसका शव करीब छह घंटे तक सड़क किनारे पानी भरी खंती में पड़ा रहा।तड़के ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से उसे निकाला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मसवानपुर रावतपुर कानपुर नगर निवासी 22 वर्षीय गेस्ट हाउस कर्मी दीपू शर्मा रविवार शाम करीब छह बजे अपने साथी 35 वर्षीय विकास के साथ बाइक से रसूलाबाद एक परिचित से मिलने आए थे।दोनों रात करीब 10.30 बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहाड़ीपुर के पास उनकी बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई।हादसे में दीपू की मौके पर ही मौत हो गई लेकिन वह उछलकर सड़क किनारे खंती में जाकर गिरा जहां पानी भरा था, वहीं विकास कुछ आगे सड़क के पास गिर।

    इस दौरान कोई घटना के बारे में जान न सका।सोमवार तड़के चार बजे करीब कोई वाहन सवार निकला और विकास को देखा तो वहां से उठाकर पास के पेट्रोल पंप परिसर में लिटा दिया, यहां पर लोग जुटे तो उसने अपने साथी दीपू के भी घायल होने की बात कही।इस पर पुलिस ग्रामीणों संग आई तो शव खंती में पड़ा था, सीएचसी रसूलाबाद में उसे मृत घोषित किया गया।

    सिर पर गंभीर चोट लगी थी।विकास को भर्ती कर लिया गया।पोस्टमार्टम में दीपू की मौत का कारण हेड इंजरी आया, टक्कर से सिर पर चोट लगी थी। रसूलाबाद थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर कार्यवाही की जाएगी।