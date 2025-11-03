कानपुर देहात में प्लास्टिक की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड मौके पर

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रायपुर में प्लास्टिक बोरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने का काम चल रहा और काफी हद तक काबू कर लिया गया है,कोई हताहत नहीं हुआ है। शार्ट सर्किट से आग का अंदेशा है, लाखों का नुकसान हुआ है।

रायपुर में सुरेन्द्र कुमार की प्लास्टिक बोरी बनाने की फैक्ट्री है। सुबह साढ़े आठ बजे करीब कच्चा माल जहां रहता है वहां आग लग गई, कोई श्रमिक वहां नहीं था, पहले तो आग बुझाने का कर्मियों ने प्रयास किया बाद में असफल हुए तो भाग निकले। दमकल को दो गाड़ियां आई और पानी डालने का काम शुरू हुआ।