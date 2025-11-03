कानपुर देहात में प्लास्टिक की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड मौके पर
कानपुर देहात के रायपुर में एक प्लास्टिक बोरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। सीएफओ ने बताया कि आग पर काबू पा लिया जाएगा और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रायपुर में प्लास्टिक बोरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने का काम चल रहा और काफी हद तक काबू कर लिया गया है,कोई हताहत नहीं हुआ है। शार्ट सर्किट से आग का अंदेशा है, लाखों का नुकसान हुआ है।
रायपुर में सुरेन्द्र कुमार की प्लास्टिक बोरी बनाने की फैक्ट्री है। सुबह साढ़े आठ बजे करीब कच्चा माल जहां रहता है वहां आग लग गई, कोई श्रमिक वहां नहीं था, पहले तो आग बुझाने का कर्मियों ने प्रयास किया बाद में असफल हुए तो भाग निकले। दमकल को दो गाड़ियां आई और पानी डालने का काम शुरू हुआ।
अभी आग बुझाई जा रही है और दमकल की गाड़ियां बुलाई जा रही हैं। सीएफओ प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि प्लास्टिक होने से आग तेजी से भड़की, जल्द आग कर काबू पा लिया जाएगा, कोई जनहानि नहीं है। शार्ट सर्किट से आग लगाने की संभावना है पर जांच से साफ होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।