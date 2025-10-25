डंपर की बाइक में टक्कर से महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर काटा हंगामा; हाईवे पर लगाया जाम

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर-सागर हाइवे पर पतारा में टेनापुर मोड़ के पास डंपर ने शनिवार सुबह बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सड़क पर गिरी महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, बाइक चला रहा युवक और सवार एक अन्य युवती घायल हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाइवे पर जाम लगा दिया। पुलिस पहुंचकर स्वजन व ग्रामीणों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

रेउना थाना क्षेत्र के जुरैया गांव निवासी 32 वर्षीय शैलेंद्र मिश्रा उर्फ शीलू हमीरपुर जिले के उर्दना मौदहा निवासी अपनी सास 50 वर्षीय रश्मि तिवारी और साली अदिति तिवारी को शनिवार सुबह बाइक से लेकर कानपुर जा रहे थे। पतारा में टेनापुर मोड़ के पास हादसा हो गया। हादसे में रश्मि की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं शैलेंद्र और अदिति गंभीर घायल हो गए।