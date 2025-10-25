Language
    डंपर की बाइक में टक्कर से महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर काटा हंगामा; हाईवे पर लगाया जाम

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:12 AM (IST)

    कानपुर देहात में कानपुर-सागर हाईवे पर पतारा के पास डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर-सागर हाइवे पर पतारा में टेनापुर मोड़ के पास डंपर ने शनिवार सुबह बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सड़क पर गिरी महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, बाइक चला रहा युवक और सवार एक अन्य युवती घायल हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाइवे पर जाम लगा दिया। पुलिस पहुंचकर स्वजन व ग्रामीणों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    रेउना थाना क्षेत्र के जुरैया गांव निवासी 32 वर्षीय शैलेंद्र मिश्रा उर्फ शीलू हमीरपुर जिले के उर्दना मौदहा निवासी अपनी सास 50 वर्षीय रश्मि तिवारी और साली अदिति तिवारी को शनिवार सुबह बाइक से लेकर कानपुर जा रहे थे। पतारा में टेनापुर मोड़ के पास हादसा हो गया। हादसे में रश्मि की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं शैलेंद्र और अदिति गंभीर घायल हो गए।

    राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पतारा सीएचसी पहुंचाया। यहां ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में दोनों को कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    वहीं, घटना से गुस्साए स्वजन और ग्रामीणों ने कानपुर-सागर हाइवे पर जाम लगाकर हंगामा शुरु कर दिया। इस दौरान हाइवे पर वाहनों की कतारे लग गईं। पुलिस ने पहुंचकर ग्रामीणों और स्वजन को समझाते हुए जाम खुलवाया। इंस्पेक्टर का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।