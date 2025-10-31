30 सालों से 3KM लंबी सड़क बनी दलदल, व्यवस्था को आईना दिखाने को ग्रामीणों ने शुरू कराया निर्माण
कानपुर देहात के डूड़ामहुआ गांव में 30 साल से सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों ने चंदा करके सड़क का निर्माण शुरू कराया क्योंकि 1994 में राम नाथ कोविन्द द्वारा निर्मित सड़क जर्जर हो गई थी। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का फैसला किया। जिलाधिकारी ने जल्द निर्माण कराने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रसूलाबाद के डूड़ामहुआ गांव में 30 साल पहले जिस सड़क का निर्माण तत्कालीन राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रपति भी रह चुके राम नाथ कोविन्द ने कराया था, वह दोबारा नहीं बनी। बारिश के बाद जर्जर सड़क पर दलदल के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई। ग्रामीणों ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, पर सुनवाई नहीं हुई।
मजबूरन व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए ग्रामीणों ने 50 हजार रुपये चंदा जुटाया। सड़क निर्माण के लिए मिट्टी का भराव शुरू कराया। इसमें कुछ लोग श्रमदान कर रहे हैं तो महिलाएं भी सहयोगी बनी हुई हैं। रामजी दुबे, तेज सिंह, मनोज दुबे, निर्मल दुबे, नन्नू तिवारी, शिव, रोहित, रामजी पाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव को मुख्य मार्ग बेला-बिधूना से जोड़ने वाली तीन किलोमीटर लंबी सड़क पांच साल से पगडंडी जैसी हो गई है। बारिश से हालात और खराब हो गए हैं।
वर्ष 1994 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने राम नाथ कोविन्द ने तब अपनी निधि से इस सड़क का डामरीकरण कराया था। उसके बाद से अब तक कोई मरम्मत तक कराने के लिए नहीं झांका। बीते पांच साल से सड़क पूरी तरह जर्जर है। हमीरपुर में पगडंडी के कारण एंबुलेंस नहीं पहुंचने से बैलगाड़ी से गर्भवती को लेकर जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद से ग्रामीण चिंतित हो गए।
राजीव, नरेश व सुमित ने बताया कि गांव की समस्या को लेकर कई बार ब्लाक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। सभी जगह से निराश ग्रामीणों ने चंदा कर 50 हजार रुपये इकट्ठे किए।
इसके बाद गुरुवार सुबह से अपने बलबूते सड़क निर्माण शुरू करा दिया। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। जिस विभाग के अंतर्गत सड़क आती होगी, उसे निर्देश देकर जल्द निर्माण कराएंगे। वहीं, रसूलाबाद विधायक पूनम संखवार ने कहा कि जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर सड़क निर्मित कराई जाएगी।
