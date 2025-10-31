30 सालों से 3KM लंबी सड़क बनी दलदल, व्यवस्था को आईना दिखाने को ग्रामीणों ने शुरू कराया निर्माण

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रसूलाबाद के डूड़ामहुआ गांव में 30 साल पहले जिस सड़क का निर्माण तत्कालीन राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रपति भी रह चुके राम नाथ कोविन्द ने कराया था, वह दोबारा नहीं बनी। बारिश के बाद जर्जर सड़क पर दलदल के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई। ग्रामीणों ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, पर सुनवाई नहीं हुई।

मजबूरन व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए ग्रामीणों ने 50 हजार रुपये चंदा जुटाया। सड़क निर्माण के लिए मिट्टी का भराव शुरू कराया। इसमें कुछ लोग श्रमदान कर रहे हैं तो महिलाएं भी सहयोगी बनी हुई हैं। रामजी दुबे, तेज सिंह, मनोज दुबे, निर्मल दुबे, नन्नू तिवारी, शिव, रोहित, रामजी पाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव को मुख्य मार्ग बेला-बिधूना से जोड़ने वाली तीन किलोमीटर लंबी सड़क पांच साल से पगडंडी जैसी हो गई है। बारिश से हालात और खराब हो गए हैं।

वर्ष 1994 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने राम नाथ कोविन्द ने तब अपनी निधि से इस सड़क का डामरीकरण कराया था। उसके बाद से अब तक कोई मरम्मत तक कराने के लिए नहीं झांका। बीते पांच साल से सड़क पूरी तरह जर्जर है। हमीरपुर में पगडंडी के कारण एंबुलेंस नहीं पहुंचने से बैलगाड़ी से गर्भवती को लेकर जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद से ग्रामीण चिंतित हो गए।

राजीव, नरेश व सुमित ने बताया कि गांव की समस्या को लेकर कई बार ब्लाक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। सभी जगह से निराश ग्रामीणों ने चंदा कर 50 हजार रुपये इकट्ठे किए।