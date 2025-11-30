प्रेमिका के वशीकरण को तांत्रिक से किया संपर्क, उसने ही मार डाला; व्यापारी की हत्या में चौंकाने वाले खुलासे

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। प्रेमिका के वशीकरण के लिए गल्ला व्यापारी ने तांत्रिक से संपर्क किया।उसे रुपये भी दिए और शराब पीने के दौरान विवाद हो गया तो तांत्रिक ने चाकू से वारकर हत्या कर दी और व्यापारी के सीने पर सुसाइड नोट लिखकर रख दिया जिससे मामला आत्महत्या का लगे।शिवली थाने की पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर पूरे मामले का राजफाश किया है।

शिवली के भेवान के पास 25 नवंबर की सुबह अरशदपुर निवासी 28 वर्षीय राजाबाबू का शव मिला था।सीने पर घाव था और खून आसपास बहा था।सीने से चिपका कर एक सुसाइड नोट रखा था जिसमें एक युवती की दो फोटो लगी थी और उसके चलते ही जान देने की बात लिखी थी।पोस्टमार्टम में हत्या की बात सामने आई थी।

रविवार को शिवली थाने की पुलिस ने बिहारीपुरवा गांव के नीलू गौतम को पकड़ा।नीलू ने पूछताछ में बताया कि वह झाड़फूंक का काम करता है।राजाबाबू एक युवती से प्रेम करता था और उसकी शादी हो जाने के बाद वह परेशान था, उसने उससे संपर्क किया और वशीकरण तंत्र मंत्र के जरिए करने को कहा।कुछ रुपये लेकर पूर्व में एक बार तंत्रक्रिया का नाटक किया और संयोग था कि युवती नवंबर में मायके आ गई थी और ससुराल में कुछ विवाद हुआ था।