School Closed: शीतलहर के चलते कानपुर देहात में 20 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, DM का आदेश जारी
कानपुर देहात में कोहरा और शीतलहर के कारण डीएम कपिल सिंह ने कक्षा एक से इंटरमीडिएट तक के विद्यालयों को 19 व 20 दिसंबर को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कोहरा और शीतलहर के चलते अचानक सर्दी बढ़ने से डीएम कपिल सिंह ने कक्षा एक से इंटरमीडिएट तक के विद्यालयों को 19 व 20 दिसंबर को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक बृजभूषण चौधरी व बीएसए अजय कुमार मिश्र ने बताया कि कड़ाके की सर्दी के चलते डीएम के निर्देश पर आज और कल कक्षा एक से इंटरमीडिएट तक सभी बोर्डों के सरकारी, अर्द्ध सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालय बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि निर्देश का पालन आवश्यक रूप से करना है। लापरवाही व मनमानी करने पर कार्रवाई होगी।
