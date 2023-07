Kanpur Dehat Accident: पिकअप की टक्कर से सिपाही व युवक की मौत, दारोगा व सिपाही घायल

अकबरपुर में रात्रि गश्त के दौरान पिकअप की टक्कर से पुल पर बेहोश पड़े युवक व उसे उठा रहे सिपाही की मौत हो गई। वहीं एक दारोगा व सिपाही घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी की सिपाही पुल से नीचे गिरा। एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने घायलों का हाल जाना। आरोपित चालक को पकड़ लिया गया है। घटना अकबरपुर के तिवारीपुर पुल की है।

पिकअप की टक्कर से सिपाही व युवक की मौत, दारोगा व सिपाही घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : अकबरपुर में रात्रि गश्त के दौरान पिकअप की टक्कर से पुल पर बेहोश पड़े युवक व उसे उठा रहे सिपाही की मौत हो गई। वहीं एक दारोगा व सिपाही घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी की सिपाही पुल से नीचे गिरा। एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने घायलों का हाल जाना। आरोपित चालक को पकड़ लिया गया है। घटना अकबरपुर के तिवारीपुर पुल की है। मंगलवार देर रात करीब तीन बजे अकबरपुर थाने की जीप से दारोगा मथुरा प्रसाद, 23 वर्षीय सिपाही विवेक कुमार व सौरभ रात्रि गश्त पर थे। पुल पर पहुंचे तो देखा की करीब 35 वर्षीय युवक बेहोशी की हालत में पड़ा है। गश्त कर रही थी पुलिस इस पर सिपाही विवेक उसे उठाने लगा उसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार पिकअप ने युवक को रौंदते हुए सिपाही को टक्कर मार पुलिस जीप में टक्कर मार दी। इससे अज्ञात युवक की मौत हो गई व सिपाही विवेक पुल से नीचे जा गिरा। सिर पर आई चोट की वजह से सिपाही ने वहीं पर दम तोड़ दिया। बाकी दारोगा व सिपाही घायल हो गए। दोनों घायल को अस्पताल भेजा गया। एसपी ने बताया की टक्कर मारने वाले चालक को पकड़ लिया गया है। दोनों घायल की हालत खतरे से बाहर है। युवक की शिनाख्त के लिए प्रयास चल रहा।

