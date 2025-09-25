Language
    कानपुर देहात में लापता किशोरी की गला घोंटकर हत्या, परिजनों ने किया हंगामा

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:58 PM (IST)

    कानपुर देहात के लालपुर सरैया गांव में एक लापता किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव खेत के किनारे यूकेलिप्टस के बाग में मिला। घटना से आक्रोशित परिजनों ने पुलिस को शव उठाने से मना कर दिया और अधिकारियों को बुलाने की मांग की। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के मामले में आशंका जताई है और एक युवक को हिरासत में लिया है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। शिवली के लालपुर सरैया गांव में लापता किशोरी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई।उसका शव खेत किनारे यूकेलिप्टस के बाग में मिला।घटना पर आक्रोशित स्वजन ने शव उठाने से पुलिस को इन्कार कर दिया।अधिकारियों को बुलाने की मांग है।

    गांव के किसान श्रवण कुमार गौतम की 16 वर्षीय बेटी शांति बुधवार देरशाम को खेत जाने की बात कहकर निकली थी पर घर वापस नहीं आई। स्वजन परेशान हुए और ग्रामीण संग खोजबीन में जुटे, गुरुवार सुबह भी तलाश जारी थी।

    दोपहर में गांव के राजन सिंह के बाग में उसका शव मिला। गले पर दुपट्टा कसा हुआ था, हत्यारे ने गला घोंटकर हत्या की और फरार हो गया। स्वजन में रोना पीटना मच गया।शिवली थाने की पुलिस ने शव उठाने का प्रयास किया पर स्वजन ने इन्कार कर दिया।

    अधिकारियों को बुलाने की मांग है।वहीं मामला प्रेम प्रसंग के होने की आशंका पुलिस ने जताई है, एक युवक को हिरासत में लिया गया है।कोतवाल शिवली पीके यादव ने बताया कि जांच चल रही है।