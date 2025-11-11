Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर देहात: शार्ट सर्किट से कोल्ड स्टोर में लगी आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:58 AM (IST)

    कानपुर देहात के अकबरपुर बारा गांव में आनंदेश्वर कोल्ड स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। रात की ड्यूटी पर मौजूद श्रमिक भाग गए। दमकल की गाड़ियों ने चार घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन चिंगारी की आशंका से पानी डाला जा रहा है। मालिक अतुल अग्रवाल ने लाखों के नुकसान की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

     आनंदेश्वर कोल्ड स्टोर में आग लग गई!

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर बारा गांव के समीप आनंदेश्वर कोल्ड स्टोर में आग लग गई, इससे लाखों का नुकसान हुआ है। आग बुझ गई है लेकिन एहतियातन पानी डाला जा रहा जिससे कहीं कोई चिंगारी भड़क न उठे। शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर इटावा हाईवे के समीप बारा गांव के सामने अतुल अग्रवाल की आनंदेश्वर कोल्ड स्टोर है। देर रात करीब ढाई बजे यहां आग लग गई, रात की ड्यूटी में चार श्रमिक थे और वह भाग खड़े हुए। इसके बाद दमकल की गाड़ी आई और आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ।

    दो दमकल की गाड़ी मंगाई गई और पानी डाला गया, टैंक से भी पानी लिया गया करीब चार घंटे में आग पर काबू किया गया लेकिन धुआं उठने से चिंगारी अंदर दबी होने की आशंका में पानी हर तरफ डाला जा रहा जिससे फिर से आग न भड़के।

    अतुल अग्रवाल ने बताया कि आकलन किया जा रहा है, लाखों का नुकसान तो हुआ ही है। सीएफओ प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि शार्ट सर्किट की आशंका है। पानी से आग को ठंडा किया जा रहा है।