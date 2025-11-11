कानपुर देहात: शार्ट सर्किट से कोल्ड स्टोर में लगी आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर बारा गांव के समीप आनंदेश्वर कोल्ड स्टोर में आग लग गई, इससे लाखों का नुकसान हुआ है। आग बुझ गई है लेकिन एहतियातन पानी डाला जा रहा जिससे कहीं कोई चिंगारी भड़क न उठे। शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।

कानपुर इटावा हाईवे के समीप बारा गांव के सामने अतुल अग्रवाल की आनंदेश्वर कोल्ड स्टोर है। देर रात करीब ढाई बजे यहां आग लग गई, रात की ड्यूटी में चार श्रमिक थे और वह भाग खड़े हुए। इसके बाद दमकल की गाड़ी आई और आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ।

दो दमकल की गाड़ी मंगाई गई और पानी डाला गया, टैंक से भी पानी लिया गया करीब चार घंटे में आग पर काबू किया गया लेकिन धुआं उठने से चिंगारी अंदर दबी होने की आशंका में पानी हर तरफ डाला जा रहा जिससे फिर से आग न भड़के।