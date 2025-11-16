यूपी के इस जिले की 22 सड़कों का होगा कायाकल्प, शासन से 40 करोड़ रुपये की मिली स्वीकृति

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। बदहाल मार्गों से आवागमन में हो रही असुविधा को देखते हुए जिले की 22 सड़कों का कायाकल्प कराया जाएगा। करीब 40 करोड़ की लागत से सिकंदरा, रसूलाबाद व डेरापुर क्षेत्र के संपर्क मार्गों की मरम्मत होगी, जिसके लिए 19 करोड़ की धनराशि आवंटित भी कर दी गई है।

डेरापुर सरगांव खुर्द से बिरिया जंगल संपर्क मार्ग करीब 1.2 किमी लंबा है। इसी प्रकार रसधान से कलेनापुर, उलरापुर, सिकंदरा से नंदपुर समेत अन्य मार्ग बदहाल है। इससे आवागमन करने वालों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, जबकि हल्की बारिश में ही हालात और भी बदतर हो जाते हैं।

इससे दोपहिया वाहन सवार गिरकर चुटहिल होते हैं, जबकि पैदल आवागमन करने वालों को भी भारी असुविधा होती है। संपर्क मार्गों के निर्माण को लेकर लंबे समय से मांग उठाई जा रही थी। क्षेत्रीय लोगों की समस्या को देखते हुए मार्ग निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृत मिल गई है।

इससे जिले की 22 सड़कों का करीब 40 करोड़ की लागत से जल्द ही कायाकल्प होगा। इससे लंबे समय से आवागमन की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। अधिशाषी अभियंता राकेश यादव ने बताया कि राजस्व ग्राम औरंगाबाद डालचंद्र संपर्क मार्ग की मरम्मत 18.86 लाख से होनी है, जिसके लिए 9.43 लाख की धनराशि जारी की गई है।