कानपुर देहात में किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की जेल, 9 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। मूसानगर में किशोरी से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को एडीजे 13 पाक्सो एक्ट कोर्ट ने 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मूसानगर की एक किशोरी ननिहाल में रह रही थी।16 फरवरी 2016 को वह पास की नुमाइश घूमने गई थी। वहां से कौशांबी के कोखराज थाना के गांव कासिमा निवासी सुरेश सिंह उसे बहलाकर भगा ले गया था।किशोरी को पुलिस ने बरामद किया था और बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी।पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।