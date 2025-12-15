Language
    इटली के दंपती एलम और एलिस ने रसूलाबाद में धर्मगढ़ बाबा मंदिर में किया जलाभिषेक

    By Yogendra Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:40 AM (IST)

    भारत भ्रमण पर आए इटली निवासी दंपती एलम और एलिस रविवार शाम रसूलाबाद पहुंचे। उन्होंने धर्मगढ़ बाबा मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना क ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, कानपुर देहात। भारत भ्रमण पर निकले इटली निवासी दंपती एलम और एलिस रविवार शाम रसूलाबाद कस्बा पहुंचे। उन्होंने धर्मगढ़ बाबा मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के साथ ही पूजा अर्चना कर माथा टेककर आशीर्वाद लिया। साथ ही लोगों से मंदिर के बारे में जानकारी ली।

    घूमते हुए इटली निवासी दंपती एलम और एलिस रविवार को रसूलाबाद कस्बा पहुंचे। उन्होंने लोगों से मिलकर अपना परिचय बताया, साथ ही भारत भ्रमण पर आने की जानकारी दी। लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित हो उनसे बातचीत की। साथ ही उन्हें होटल में बैठाकर चाय और नाश्ता कराया।

    लोगों के व्यवहार से खुश होकर उन्होंने जिले के विशेष स्थानों के बारे में जानकारी ली। लोगों ने विशेष स्थानों की जानकारी देने के साथ ही रसूलाबाद कस्बा में स्थित सिद्धपीठ धर्मगढ़ बाबा मंदिर के बारे में बताया जिस पर वह तत्काल मंदिर देखने के लिए तैयार हो गए।

    उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक करने के साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर माथा टेका और हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए।