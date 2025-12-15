इटली के दंपती एलम और एलिस ने रसूलाबाद में धर्मगढ़ बाबा मंदिर में किया जलाभिषेक

संवाद सहयोगी, कानपुर देहात। भारत भ्रमण पर निकले इटली निवासी दंपती एलम और एलिस रविवार शाम रसूलाबाद कस्बा पहुंचे। उन्होंने धर्मगढ़ बाबा मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के साथ ही पूजा अर्चना कर माथा टेककर आशीर्वाद लिया। साथ ही लोगों से मंदिर के बारे में जानकारी ली।

घूमते हुए इटली निवासी दंपती एलम और एलिस रविवार को रसूलाबाद कस्बा पहुंचे। उन्होंने लोगों से मिलकर अपना परिचय बताया, साथ ही भारत भ्रमण पर आने की जानकारी दी। लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित हो उनसे बातचीत की। साथ ही उन्हें होटल में बैठाकर चाय और नाश्ता कराया।

लोगों के व्यवहार से खुश होकर उन्होंने जिले के विशेष स्थानों के बारे में जानकारी ली। लोगों ने विशेष स्थानों की जानकारी देने के साथ ही रसूलाबाद कस्बा में स्थित सिद्धपीठ धर्मगढ़ बाबा मंदिर के बारे में बताया जिस पर वह तत्काल मंदिर देखने के लिए तैयार हो गए।