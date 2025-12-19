43 साल बाद खत्म हुआ 'कानूनी वनवास', कानपुर में थाने के मालखाने से 'रिहा' हुए भगवान तो मनाई गई दिवाली

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : करीब 43 वर्ष बाद मूसानगर के थाने से भगवान रिहा होंगे। कस्बे के बांकेबिहारी मंदिर से चोरी हुई मूर्तियों को मंदिर समिति के सदस्यों को सौंपने का आदेश कोर्ट से हुआ है। इस पर लोगों में खुशी है और मिठाई भी बांटी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

व्यापार मंडल के जिला महामंत्री व मूसानगर निवासी राजीव कुमार सोनी ने बताया कि मूसानगर कस्बे में पुराना मंदिर है जिसे श्रीपटराहन मंदिर समिति संचालित करती है। अप्रैल 1983 में चोरों ने मंदिर से भगवान राधा रानी, बलदाऊ जी, हनुमान जी, गणेश जी और गरुड़ जी की दो मूर्तियां चोरी कर ली थीं।

इसका मुकदमा थाने में दर्ज किया गया था और पुलिस ने जांच के बाद कुछ दिन बाद तीन चोर पकड़े थे जिनके पास से मूर्तियां बरामद हो गईं थीं। मुकदमा कोर्ट में था और मूसानगर थाने के मालखाने में मूर्तियां जमा थीं। गुरुवार को कोर्ट ने रिलीज आदेश जारी किया और मूर्तियां अब वापस मंदिर समिति को मिल जाएंगी।