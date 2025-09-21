Kanpur News : वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने वाले 70 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी

रसूलाबाद के नौहा नौगांव में वन विभाग ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। जांच में करीब 70 लोगों को वन भूमि पर कब्जा करते पाया गया है जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

संवाद सहयोगी, रसूलाबाद। तहसील के ग्राम नौहा नौगांव में वन विभाग ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की पहल शुरू कर दी है। विभागीय जांच में बड़ी संख्या में लोग वन भूमि पर कब्जा करते पाए गए हैं। करीब 70 लोगों को नोटिस दिया है।

वहीं, जानकारी मिलते ही कब्जेदारों में खलबली मच गई है। बड़े पैमाने पर वन विभाग की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर किसी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है।

विभाग की जमीन पर कब्जा वन रेंजर तौसीफ अहमद ने बताया कि जानकारी पर विभागीय जांच की गई है जिसमें बड़ी संख्या में वन विभाग की जमीन पर लोगों द्वारा कब्जा किया जाना पाया गया है। कुछ लोगों ने निर्माण तक करा रखा है। उन्होंने बताया कि कई लोग मकान निर्माण के अलावा खेती बाड़ी व अन्य कार्य कर रहे। करीब 70 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं।

साथ ही निर्धारित समय पर जवाब मांगा गया है। अधूरे निर्माण और कब्जों को लेकर गांव में विवाद की स्थिति भी बन गई। वहीं कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि भूमि निजी खेत की है। लेखपाल अशोक कुमार ने बताया कि नौहा नौगांव में 70 लोग वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं।