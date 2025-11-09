Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑटो को बचाने में चक्कर में पलटा डंपर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, हाईवे पर लगा डेढ़ किमी लंबा जाम

    By Ankit Tripathi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:49 PM (IST)

    एक डंपर ऑटो को बचाने की कोशिश में पलट गया, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के कारण राजमार्ग पर लगभग डेढ़ किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यातायात को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। झांसी कानपुर हाईवे के कानपुर जाने वाली लेन पर तेज रफ्तार मौरंग लदा डंपर आटो को बचाने के प्रयास में गजनेर चौराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे बाइक सवार दंपती समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को मेडिकल कालेज भर्ती कराया, जहां से एक को कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद कानपुर जाने वाली लेन पर करीब डेढ़ किमी लंबा जाम लगा गया। क्रेन से डंपर को हटवाया, जिससे करीब 45 मिनट बाद जाम खुल सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नबीपुर चौराहे के पास पलटा डंपर

    झांसी कानपुर हाईवे पर रविवार देर शाम तेज रफ्तार डंपर आटो को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर नबीपुर चौराहे के पास पलट गया। इससे अकबरपुर के नागिन जसी निवासी बाइक सवार दंपती सत्यम व वैभवी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पैदल जा रहे नवाबगंज कानपुर निवासी सावन व सफीपुर उन्नाव निवासी राजबहादुर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों के साथ ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं हाईवे पर कानपुर जाने वाली लेन में मौरंग पलटने से आवागमन बाधित हो गया, जिससे हाईवे पर करीब डेढ़ किमी लंबा जाम लग गया।

    स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कालेज भर्ती कराया। जहां राजबहादुर की गंभीर स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी चिकित्सक ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने मौरंग के ढेर में राहगीरों के दबे होने की आशंका पर हाथों से खोजना शुरू किया।

    हाईवे पर नबीपुर चौराहे के पास डंपर पलटने से आवागमन बाधित हो गया, जिससे करीब डेढ़ किमी लंबा जाम लग गया। इसके बाद पुलिस व स्थानीय प्रशासन ने क्रेन की मदद से डंपर को हटवाया, जिससे करीब 45 मिनट बाद जाम खुल सका। इसके बाद वाहनों को एक एक कर निकाल कर आवागमन सुचारू किया गया।