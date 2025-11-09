ऑटो को बचाने में चक्कर में पलटा डंपर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, हाईवे पर लगा डेढ़ किमी लंबा जाम

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। झांसी कानपुर हाईवे के कानपुर जाने वाली लेन पर तेज रफ्तार मौरंग लदा डंपर आटो को बचाने के प्रयास में गजनेर चौराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे बाइक सवार दंपती समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को मेडिकल कालेज भर्ती कराया, जहां से एक को कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद कानपुर जाने वाली लेन पर करीब डेढ़ किमी लंबा जाम लगा गया। क्रेन से डंपर को हटवाया, जिससे करीब 45 मिनट बाद जाम खुल सका।

नबीपुर चौराहे के पास पलटा डंपर झांसी कानपुर हाईवे पर रविवार देर शाम तेज रफ्तार डंपर आटो को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर नबीपुर चौराहे के पास पलट गया। इससे अकबरपुर के नागिन जसी निवासी बाइक सवार दंपती सत्यम व वैभवी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पैदल जा रहे नवाबगंज कानपुर निवासी सावन व सफीपुर उन्नाव निवासी राजबहादुर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों के साथ ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं हाईवे पर कानपुर जाने वाली लेन में मौरंग पलटने से आवागमन बाधित हो गया, जिससे हाईवे पर करीब डेढ़ किमी लंबा जाम लग गया।

स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कालेज भर्ती कराया। जहां राजबहादुर की गंभीर स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी चिकित्सक ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने मौरंग के ढेर में राहगीरों के दबे होने की आशंका पर हाथों से खोजना शुरू किया।