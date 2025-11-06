डूड़ामहुआ की जर्जर सड़क बनाने के लिए लोनिवि ने शुरू की कवायद, ग्रामीणों में खुशी की लहर

संवाद सहयोगी, रसूलाबाद। डूड़ामहुआ गांव की जर्जर सड़क की समस्या को लेकर दैनिक जागरण ने 31 अक्टूबर के अंक में 30 साल से नहीं बनी सड़क, चंदा कर ग्रामीणों ने शुरू कराया निर्माण शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी जिसका संज्ञान जिम्मेदारों ने लिया है। रसूलाबाद विधायक पूनम संखवार की पहल और एसडीएम के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग की टीम ने सड़क का सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। समस्या समाधान की उम्मीद लगाए ग्रामीणों में खुशी है।

ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सड़क निर्माण की कवायद शुरू कर दी है। उपजिलाधिकारी रसूलाबाद सर्वेश कुमार सिंह के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग की टीम ने सड़क का सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। डूड़ामहुआ गांव को बेला-बिधूना मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क करीब 20 वर्ष से अधिक समय से पूरी तरह जर्जर अवस्था में है।

जगह जगह बड़े गड्ढे होने से राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायती पत्र देकर सड़क के नवीनीकरण की मांग की गई थी। दैनिक जागरण समाचार पत्र ने ग्रामीणों की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद विधायक ने अधिकारियों से बात की थी। गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता मनोज पाल अपनी टीम के साथ डूड़ामहुआ पहुंचे।