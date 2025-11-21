डकैत मंगली केवट 19 साल 7 माह बाद जेल से आया बाहर, बोला- अब मैं...

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अपहरण, डकैती समेत कई मामलों में जेल में बंद रहा डकैत मंगली केवट जिला कारागार से गुरुवार शाम को रिहा हो गया। आजीवन कारावास की सजा पूरी होने के बाद वह 19 साल सात माह बाद सलाखों से बाहर आ सका है। अन्य मामलों में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी। रिहाई के पीछे जेल में उसका अच्छा आचरण भी बताया जा रहा है।

बाहर आते ही बोला कि अब समाज की सेवा करनी है। जालौन के बिजहरा गांव का निवासी मंगली केवट दूध विक्रेता था। बाद में वह डकैतों के लिए मुखबिरी करने लगा था। 2002 में एक युवक का अपहरण किया था। इसके बाद वह लगातार अपराध करता गया। निर्भय गिरोह से भी जुड़ा रहा और पकड़ सौंपता था। जालौन में भी जून 2003 में उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के एक दिन पहले तीन लोगों का अपहरण किया था।