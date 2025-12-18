Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंगा में विसर्जित की गईं ब्राजील की महिला की अस्थियां, मौत का कारण स्पष्ट न होने से विसरा किया गया सुरक्षित

    By Charutosh Jaiswal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में गंगा नदी में एक ब्राजीलियाई महिला की अस्थियां विसर्जित की गईं। महिला की मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जि ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। ब्राजील की बुजुर्ग महिला सिल्विया रेजिना का अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियों को कानपुर जाकर गंगा में विसर्जित की गईं। हिंदू धर्म में उनकी आस्था थी और श्रीकृष्ण भक्त थीं। वहीं पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने से विसरा सुरक्षित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्राजील के गाइवोटा पिवाइलिस बोइटा शहर की 62 वर्षीय सिल्विया रेजिना अपने साथियों संग वृंदावन से कार बुक करके सोमवार को बंगाल जा रहीं थीं। अकबरपुर कुंभी के पास कार पहुंची तो चालक यहां पेट्रोल पंप पर रुककर सीएनजी भरवाने लगे।

    उस समय पंप परिसर में सिल्विया रेजिना वाशरूम जाते समय हालत बिगड़ गई और बेहोश हो गईं। उनको मेडिकल कालेज लेकर जाया गया जहां पर डा. निशांत पाठक ने मृत घोषित कर दिया। ब्राजील में स्वजन की अनुमति मिलने व दूतावास से निर्देश के बाद मंगलवार देर रात पोस्टमार्टम किया गया था। इसमें मौत का कारण स्पष्ट न होने से विसरा सुरक्षित किया गया।

    वहीं उनकी इच्छा के अनुसार बुधवार को नायब तहसीलदार डा. रविंद्र मिश्र व पुलिस गई और भैरो घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दीं।

    वह चैतन्य मठ से जुड़ी हुईं थीं और कृष्ण भक्त थीं, उनकी इच्छा के अनुसार ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार व अस्थियों का विसर्जन किया गया। उनके साथी जुयान ने अस्थियों को विधि विधान से विसर्जित किया।