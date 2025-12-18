गंगा में विसर्जित की गईं ब्राजील की महिला की अस्थियां, मौत का कारण स्पष्ट न होने से विसरा किया गया सुरक्षित

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। ब्राजील की बुजुर्ग महिला सिल्विया रेजिना का अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियों को कानपुर जाकर गंगा में विसर्जित की गईं। हिंदू धर्म में उनकी आस्था थी और श्रीकृष्ण भक्त थीं। वहीं पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने से विसरा सुरक्षित किया गया है।

ब्राजील के गाइवोटा पिवाइलिस बोइटा शहर की 62 वर्षीय सिल्विया रेजिना अपने साथियों संग वृंदावन से कार बुक करके सोमवार को बंगाल जा रहीं थीं। अकबरपुर कुंभी के पास कार पहुंची तो चालक यहां पेट्रोल पंप पर रुककर सीएनजी भरवाने लगे।

उस समय पंप परिसर में सिल्विया रेजिना वाशरूम जाते समय हालत बिगड़ गई और बेहोश हो गईं। उनको मेडिकल कालेज लेकर जाया गया जहां पर डा. निशांत पाठक ने मृत घोषित कर दिया। ब्राजील में स्वजन की अनुमति मिलने व दूतावास से निर्देश के बाद मंगलवार देर रात पोस्टमार्टम किया गया था। इसमें मौत का कारण स्पष्ट न होने से विसरा सुरक्षित किया गया।