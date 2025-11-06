देर से स्कूल आने का विरोध किया तो सहायक अध्यापक ने महिला हेडमास्टर को पीटा, मांगे ये सबूत
एक स्कूल में सहायक अध्यापक ने महिला हेडमास्टर के देर से आने पर विरोध करने पर कथित तौर पर मारपीट की। घटना के बाद, बीईओ ने अब इस मामले में लाइव लोकेशन और सेल्फी का सबूत मांगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। झींझक के प्राथमिक स्कूल प्रधानपुर की महिला इंचार्ज हेडमास्टर को सहायक अध्यापक ने दो ग्रामीणों संग मिलकर पीट दिया। देरी से आने का विरोध हेड मास्टर करते थे,रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
झींझक के प्राथमिक स्कूल प्रधानपुर की इंचार्ज हेडमास्टर दीक्षा सिंह ने बताया कि सहायक अध्यापक प्रभात शुक्ला अक्सर विद्यालय में देरी से आते हैं। 31 अक्टूबर को देरी से आए तो उन्होंने इसका विरोध किया. जब प्रभात ने हाजिरी रजिस्टर मांगा तो उन्होंने मना कर दिया।
इस पर सहायक अध्यापक गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। उसका साथ दो ग्रामीणों ने भी दिया। अभी भी उनके स्वभाव में सुधार नहीं है। दीक्षा सिंह ने गुरुवार सुबह मंगलपुर थाने में तहरीर दी। मंगलपुर के इंस्पेक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की है।
बीईओ शैलेश द्विवेदी ने बताया कि, मामला जानकारी में आया है, जांच में साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं, विद्यालय आने और जाने के लिए लाइव लोकेशन और सेल्फी भेजने को कहा है।
