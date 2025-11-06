देर से स्कूल आने का विरोध किया तो सहायक अध्यापक ने महिला हेडमास्टर को पीटा, मांगे ये सबूत

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। झींझक के प्राथमिक स्कूल प्रधानपुर की महिला इंचार्ज हेडमास्टर को सहायक अध्यापक ने दो ग्रामीणों संग मिलकर पीट दिया। देरी से आने का विरोध हेड मास्टर करते थे,रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

झींझक के प्राथमिक स्कूल प्रधानपुर की इंचार्ज हेडमास्टर दीक्षा सिंह ने बताया कि सहायक अध्यापक प्रभात शुक्ला अक्सर विद्यालय में देरी से आते हैं। 31 अक्टूबर को देरी से आए तो उन्होंने इसका विरोध किया. जब प्रभात ने हाजिरी रजिस्टर मांगा तो उन्होंने मना कर दिया।