    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रसूलाबाद-झींझक ब्लॉक के 92 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

    By Ankit Tripathi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:44 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रसूलाबाद व झींझक ब्लाक के 92 जोड़ों ने रविवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक दूजे का हाथ थामा। गैलेक्सी गार्डन असालतगंज में आयोजित कार्यक्रम में विधिविधान से रस्मों को पूरा किया गया। वहीं ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि ने वर वधू के मांगलिक जीवन को आशीर्वाद दिया।

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत डीएम कपिल सिंह के निर्देशन में रविवार को असालतगंज स्थित गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रसूलाबाद व झींझक ब्लाक के 92 जोड़ों वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ एक दूजे का हाथ थामा।

    इसमें 73 जोड़े अनुसूचित जाति के व 14 जोड़े अन्य पिछड़ा वर्ग के रहे। वहीं दो जोड़े सामान्य वर्ग व तीन अल्पसंख्यक वर्ग के शामिल हुए। कार्यक्रम में ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार छुन्नी दुबे व विधायक प्रतिनिधि ने वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान किया गया।

    कार्यक्रम में 60,000 की धनराशि कन्या के खाते, 25,000 की सामग्री, 15,000 खान पान की व्यवस्था पर खर्च किया गया। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य, एसडीएम सर्वेश कुमार मौजूद रहे।