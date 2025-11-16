UP Police: यूपी के इस जिले में 237 पुलिसकर्मियों का तबादला, देर रात SP ने जारी की लिस्ट
कानपुर देहात में एसपी ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन साल से अधिक समय से थानों में जमे 237 पुलिस कांस्टेबलों का तबादला कर दिया है। लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लंबे समय से स्थानांतरण न होने के कारण भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ गई थी। एसपी ने सभी को जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। एसपी ने तीन साल या उससे अधिक समय से थानों में जमे पुलिस कांस्टेबल को स्थानांतरित किया है। एसपी ने साफ किया है कि जो कर्मी लापरवाही या गलत काम करता मिला तो कार्रवाई तय है।
जिले के थानों में काफी समय से कांस्टेबल का स्थानांतरण नहीं हुआ था। इनमें कई तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात थे। एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक रहने से कई के सही से ड्यूटी न करने व भ्रष्टाचार की भी चर्चा होने लगी थी।
अब एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बड़ी संख्या में तबादले किए हैं। एसपी ने बताया कि सभी को सख्त निर्देश हैं कि ड्यूटी सही से करें। जनता की सेवा व सुरक्षा प्राथमिकता में है।
