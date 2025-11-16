UP Police: यूपी के इस जिले में 237 पुलिसकर्मियों का तबादला, देर रात SP ने जारी की लिस्ट

कानपुर देहात में एसपी ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन साल से अधिक समय से थानों में जमे 237 पुलिस कांस्टेबलों का तबादला कर दिया है। लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लंबे समय से स्थानांतरण न होने के कारण भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ गई थी। एसपी ने सभी को जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।