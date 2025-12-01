संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेसिस टीम जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी के रैकेपुर क्षेत्र में स्थित रिंग रोड के पास खेत में खड़े नीम के पेड़ से लटके बिठूर के तिवारीपुर गांव निवासी 28 वर्षीय गौरव उर्फ मनीष तिवारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्वजनों ने गांव के कुछ युवकों पर हत्या कर शव लटकाने के आरोप लगाए है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है।

बिठूर के तिवारीपुर गांव के मजरे बनी निवासी 28 वर्षीय गौरव उर्फ मनीष तिवारी प्राइवेट नौकरी करता था।परिवार में पिता रामदत्त तिवारी और छोटा भाई सौरभ है, जबकि मां की मौत करीब दस वर्ष पहले हो चुकी है। गौरव का शव सोमवार सुबह सचेंडी के रैकेपुर इलाके में रिंग रोड के पास स्थित खेतों में खड़े नीम के पेड़ से इनर (बनियान)के सहारे लटका मिला।जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे स्वजन ने गांव के ही युवकों पर हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने के आरोप लगाए है।

वहीं, सूचना पाकर पुलिस और फारेंसिस टीम ने घटनास्थल और आस पास का बारीकी से निरीक्षण किया।पुलिस स्वजन को कार्रवाई का आश्वाशन देकर शांत कराने का प्रयास कर रही है। छोटे भाई सौरभ के मुताबिक गौरव रविवार सुबह घर से गांव के तीन चार युवकों के साथ निकला था। शाम तक वापस नहीं आया तो स्वजनों ने खोजबीन की।