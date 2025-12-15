कानपुर में बीच सड़क पर युवक की पिटाई, बाल खींचे- 47 सेकंड में 17 बार बरसाईं बेल्टें; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में एक युवक की बेरहमी से बेल्ट और चप्पल से बीच सड़क पर पिटाई करते तीन लोगों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ है। 47 सेकंड के इस वीडियो में आरोपितों ने युवक को 17 बार बेल्ट बरसाईं।

बीते दिनों कल्याणपुर के खुर्द निवासी युवक ने साथियों के साथ कानपुर देहात के रसूलाबाद निवासी वेदांश की बेरहमी से पिटाई करते हुए अमानवीय व्यवहार किया था। इसका वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस ने आरोपितों की खिलाफ कार्रवाई की थी। वहीं सोमवार सुबह दोबारा उसी तरह का एक और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ।