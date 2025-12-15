Language
    कानपुर में बीच सड़क पर युवक की पिटाई, बाल खींचे- 47 सेकंड में 17 बार बरसाईं बेल्टें; वीडियो वायरल

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:00 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में एक युवक की बेरहमी से बेल्ट और चप्पल से बीच सड़क पर पिटाई करते तीन लोगों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ है। 47 सेकंड के इस वीडियो में आरोपितों ने युवक को 17 बार बेल्ट बरसाईं।

    बीते दिनों कल्याणपुर के खुर्द निवासी युवक ने साथियों के साथ कानपुर देहात के रसूलाबाद निवासी वेदांश की बेरहमी से पिटाई करते हुए अमानवीय व्यवहार किया था। इसका वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस ने आरोपितों की खिलाफ कार्रवाई की थी। वहीं सोमवार सुबह दोबारा उसी तरह का एक और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ।

    वीडियो कल्याणपुर के पनकी रोड के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा युवक दो साथियों के साथ मिलकर एक युवक को बीच सड़क बेल्ट से पीट रहा।

    बताया जा रहा है कि वर्चस्व कायम करने के लिए आरोपित इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि अभी तक पीड़ित की ओर से तहरीर नहीं मिली है। प्रचलित वीडियो के आधार पर पहचान कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।