यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग की घटना से सबक, UP Roadways चलाएगा इन राज्यों के लिए स्लीपर-लग्जरी बसें

निर्मल पांडेय, कानपुर। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों के जिंदा जलने की घटना के बाद इस तरह के अवैध संचालन को रोकने के लिए उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपी-एसआरटीसी) ने पहल की है। निगम ने शुरुआती दौर में 30 एसी अनुबंधित स्लीपर बसें चलवाने का निर्णय लिया है।

24 रूट तय किए गए हैं। इनमें दो स्लीपर बसें कानपुर से इंदौर और कोटा के लिए रहेंगी। निगम ने बसों का अनुबंध करने को टेंडर भी मांग लिए हैं। एक आवेदन भी प्राप्त हो चुका है। अनुमान है कि अगले दो माह में निगम स्लीपर बस सेवाएं शुरू कर देगा।

वर्तमान में परिवहन निगम के बेड़े में 14,500 से ज्यादा बसें हैं। इनमें साधारण बसों के अलावा एसी और इलेक्ट्रिक बसें भी हैं। अभी तक रोडवेज के पास स्लीपर बसें नहीं थीं। इसका फायदा निजी बस आपरेटर उठाते रहे हैं, क्योंकि लंबे रूट की यात्रा के लिए स्लीपर बसें अधिक आरामदायक हैं।

दूसरे राज्यों के लिए चलेंगी बसें, आठ साल का होगा अनुबंध परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अमरनाथ सहाय ने बताया कि अनुबंध वाली स्लीपर बसों का संचालन राजस्थान, बिहार, दिल्ली, देहरादून मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों के लिए किया जाएगा। निगम की इस योजना में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया है। अंतरराज्यीय रूटों पर संचालन के लिए बसों का आठ साल तक का अनुबंध किया जाएगा। इससे यूपी से बाहर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।