फतेहपुर में आग लगने के बाद जबरदस्त ब्लास्ट, गैस सिलिंडर फटने से 2 मंजिला मकान ढहा, 5 लोग दबे, 2 की मौत
फतेहपुर के मलवां कस्बे में रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक दो मंजिला मकान ढह गया, जिसमें पांच-छह लोग दब ...और पढ़ें
HighLights
फतेहपुर के मलवां में गैस सिलेंडर फटा
दो मंजिला मकान ढहा, लोग दबे
2 लोगों की मौत हो गई है
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतहेपुर में दो मंजिला घर में आग लगने से दो गैस सिलेंडर फट गए। इससे दो मंजिला मकान की छत गिर गई जिसमें एक ही परिवार के पांच लोग दब गए। हादसे में दो लोगों की मौत भी हो गई।
मलवां कस्बा में फल विक्रेता सुरेश गुप्ता के घर पर सोमवार शाम खाना बनाते समय रसोई गैस सिलिंडर में आग लग गई जिससे फल विक्रेता की पत्नी पूजा देवी, पुत्री लक्ष्मी देवी व लहुरी उमा देवी चीख पुकार करते हुए बाहर निकल आईं। तभी तेज विस्फोट हो गया। जिससे दो मंजिला मकान जमींदोज हो गया और धुएं का गुबार आसमान में छा गया।
शोर शराबा के बीच ग्रामीण ढहे मलबा को हटाने में जुट गए। जिसमें फल विक्रेता के 24 वर्षीय भतीजे आलोक गुप्ता व आठ वर्षीय वेद गुप्ता की मौत हो गई जबकि 15 वर्षीय अर्पित पुत्र सुरेश गुप्ता, 18 वर्षीय कुनाल पुत्र रोहित गुप्ता व पड़ोसी पांच वर्षीय टुक्कू पुत्र गुड्डन झुलस गए। जिन्हें एंबुलेंस से मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर पाकर सीओ सिटी गौरव शर्मा पहुंचे।
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