कानपुर दवा कारोबारी हत्याकांड: बहू को 22 दिन बाद राहत, कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश; कुछ ही देर में जेल से बाहर आएगी शालू

जागरण संवाददाता, कानपुर। आखिरकार कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में बहू को राहत मिल ही गई। 22 दिन बाद बहू शालू को कोर्ट ने राहत के आदेश दे दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने शर्त भी रखी है। बता दें कि कानपुर के चर्चित विनीत मनोचा हत्याकांड में मृतक की बहू शालू मनोचा की गिरफ्तारी 6 सितंबर 2026 को हुई थी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार शुक्ला की कोर्ट ने दवा कारोबारी की हत्या में गिरफ्तार बहू शालू की रिहाई का आदेश दिया है। जेल अधीक्षक से कहा है कि अगर वह अन्य किसी मुकदमे में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। 50 हजार का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने और इस आशय की अंडरटेकिंग देने के लिए कहा है कि जब भी कोर्ट या विवेचक उसे बुलाया जाएगा तो वह उपस्थित होगी। कोर्ट ने विवेचक के रिहाई प्रार्थनापत्र को वाद के रूप में दर्ज करने का आदेश भी दिया है।