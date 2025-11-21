पत्नी से मिले, विवाद के बाद थाने पहुंचे फिर लापता हुए एक्सइएन, तलाश जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी पावर प्लांट के एक्सइएन अतुल कुमार राय मंगलवार रात ड्यूटी की बात कर निकले थे लेकिन वह ऑफिस न जाकर पहले पत्नी अनीता राय के फ्लैट पर पहुंचे जहां उनका पत्नी से विवाद हुआ।विवाद इतना बढ़ा कि दोनो थाने पहुंचे जहां पर समझौता होने के बाद पत्नी को पुलिस ने वापस फ्लैट पर पहुंचाया जबकि एक्सइएन अपनी सरकारी गाड़ी से पावर प्लांट स्थित ऑफिस पहुंचे।देर रात वह निजी कार से बाहर निकलते सीसी कैमरे में कैद हुए है।

बुधवार शाम को उनकी कार जाजमऊ स्थित गंगा पुल से बरामद हुई थी।जांच में सामने आया कि कार सुबह 7 बजे से गंगा पुल पर खड़ी थी। वहीं कार मिलने के बाद पिता अवधेश ने पनकी थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।फिलहाल पुलिस पावर प्लांट से लेकर जाजमऊ के बीच सीसी कैमरे खंगालने में जुटी है।मामले में तीन टीमें लगाई गई है।गंगा नदी में भी मोटर बोट के जरिए तलाश की जा रही है।

मूलरूप से बलिया के रहने वाले अतुल कुमार राय 40 वर्षीय अतुल कुमार राय पावर प्लांट के ऑफिसर कालोनी में रहकर पनकी पावर प्लांट में एक्सइएन के पद पर कार्यरत है।परिवार में बुजुर्ग माता,पिता अवधेश कुमार राय,पत्नी अनीता राय,बेटी अदिति राय,और बेटा कुशाग्र है।पुलिस के मुताबिक करीब पांच साल से आपसी मतभेद और विवाद के चलते पत्नी पहले कल्याणपुर के नानकारी स्थित मायके चली गई थी ,फिर पनकी के एमआईजी इलाके में किराए पर लेकर फ्लैट में रह रही है।

18 वर्षीय बेटी अदिति राय दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई कर रही है जबकि 13 वर्षीय बेटा कुशाग्र डीपीएस कल्याणपुर में 8वीं का छात्र है और एक्सइएन के साथ उनके सरकारी आवास में रहता है।बुधवार शाम को एक्सइएन अतुल कुमार राय की निजी आईटेन कार जाजमऊ के गंगा पुल पर लावारिश हालत में मिली थी।

जांच में सामने आया कि कार बुधवार सुबह सात बजे से खड़ी थी जबकि एक्सइएन का कोई पता नहीं चला। कार के नम्बर के आधार पुलिस को एक्सइएन के बारे में पता चला। वहीं कार मिलने के बाद पिता अवधेश ने गुमशुदगी दर्ज कराई।जिसके बाद पुलिस एक्सइएन की तलाश में जुट गई।

पत्नी से विवाद के बाद थाने भी पहुंचे लेकिन पहचान न सकी पुलिस मंगलवार रात दस बजे एक्सइएन अतुल कुमार राय ड्यूटी जाने की बात कहकर सरकारी गाड़ी से घर से निकले थे।लेकिन वह ऑफिस न जाकर एमआईजी में रहने वाली पत्नी अनीता राय के फ्लैट पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक दोनो के बीच करीब सवा एक घंटे तक बातचीत हुई।इसी दरम्यान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया तो पत्नी ने सवा ग्यारह बजे 1090 पर काल करके पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस दोनो को थाने ले आई।जहां पर दोनों के बीच अलग अलग रहने की बात पर समझौता हो गया।जिसके बाद करीब 1 बजे एक्सइएन सरकारी गाड़ी से ऑफिस चले गए जबकि पत्नी को महिला पुलिस के साथ थाने की गाड़ी से घर भेजा गया।रात सवा 1 बजे वह ऑफिस पहुंचे और 2 बजकर 19 मिनट पर अपनी निजी कार आईटेन से बाहर निकलते हुए पावर प्लांट के सीसी कैमरे में दिखाई दिए।

पनकी इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कराने आए पिता अवधेश कुमार राय के पास एक्सइएन की फोटो नहीं थी जिसकी वजह से मंगलवार रात में हुई घटना और एक्सइएन के लापता होने की कड़ी देर से जुड़ सकी है।हालांकि सीसी कैमरे खंगालने का काम चल रहा है जल्द ही उनको खोज लिया जाएगा।