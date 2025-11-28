Language
    नशेड़ी पति से तंग आकर महिला ने छोड़ा घर, फिर हसबैंड को वीडियो कॉल कर लगाया फंदा

    By Ankur Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:09 AM (IST)

    नशा करने और लगातार मारपीट करने वाले पति से तंग आकर एक महिला ने रावतपुर थाने में शिकायती तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई न कर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। पुलिस की उदासीनता से आहत महिला ने अपने बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ा और बुधवार शाम पति को वीडियो कॉल करके आत्महत्या कर ली।  

    जागरण संवाददाता, कानपुर। पति की नशेबाजी और मारपीट से परेशान महिला ने पहले रावतपुर थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने समझौता करा दिया। इससे आहत होकर महिला अपने बच्चों को बहन के घर छोड़ आई और बुधवार शाम पति को वीडियो काल कर जान दे दी।

    गुरुवार को पोस्टमार्टम हाउस में स्वजन के साथ पहुंचीं सहेलियों ने महिला के पति को तमाचे जड़े और कार्रवाई की मांग कर साढ़े तीन घंटे तक हंगामा किया। शाम करीब चार बजे पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया तो स्वजन शांत हुए और आरोपित के खिलाफ तहरीर दी।

    वीडियो काल कर फंदा लगाया

    आदर्श नगर में शिवमंगल सिंह के मकान में किराए पर रहने वाले आटो चालक शुभम सिंह और उनकी 28 वर्षीय पत्नी मोनिका उर्फ मोना व बच्चे आयशा व रचित रहते थे। बुधवार शाम मोनिका ने कमरा अंदर से बंद किया और पति को वीडियो काल कर फंदा लगा लिया। पति और अन्य लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो शव फंदे से लटका मिला।

    रायपुरवा में रहने वाली बहन पूनम ने बताया कि मोनिका शादी समारोह में वेलकम गर्ल का काम करती थी। उसके अनुसार, शुभम शराब का लती थी और आएदिन बहन से मारपीट कर प्रताड़ित करता था। मंगलवार को बहन ने पुलिस से शिकायत की लेकिन सुनवाई की बजाय पुलिस ने समझौता करा दिया। अगले दिन शुभम ने बहन से पैसे मांगे। न मिलने पर वह गाली-गलौज कर घर से निकल गया। इसके बाद बहन ने आत्महत्या की।

    सहेली के पति को तमाचे जड़े

    गुरुवार दोपहर एक बजे शव पोस्टमार्टम हाउस लाया गया, जहां मायके वाले और मोनिका के साथ काम करने वाली सहेलियां पहुंच गईं। मोनिका के पति को खरी खोटी सुनाते हुए तमाचे जड़ दिए। शव के पोस्टमार्टम के बाद भी हंगामा किया और पति पर मुकदमा दर्ज करने व गिरफ्तारी की मांग की।

    स्वजन की तरफ से तीन अधिवक्ता पहुंचे और पुलिसकर्मियों से बात की। कार्रवाई के आश्वासन पर परिवार शांत हुआ। लगभग साढ़े चार बजे स्वजन शव लेकर गए। थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि पारिवारिक कलह में महिला ने आत्महत्या की है। तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।