यूपी में कुलियों का मेहनताना बढ़ा, 40 KG के लिए अब देने होंगे 75 रुपए; रेलवे की नई रेट लिस्ट जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के अंतर्गत स्टेशनों पर कार्यरत लाइसेंस प्राप्त कुलियों के शुल्क में संशोधन किया गया है।

पार्सल, सामान ले जाने, दिव्यांग एवं बीमार यात्रियों की सहायता से संबंधित शुल्क में पांच से 20 रुपये तक वृद्धि की गई है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि कुलियों के शुल्क में यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।