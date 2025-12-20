यूपी में कुलियों का मेहनताना बढ़ा, 40 KG के लिए अब देने होंगे 75 रुपए; रेलवे की नई रेट लिस्ट जारी
जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के अंतर्गत स्टेशनों पर कार्यरत लाइसेंस प्राप्त कुलियों के शुल्क में संशोधन किया गया है।
पार्सल, सामान ले जाने, दिव्यांग एवं बीमार यात्रियों की सहायता से संबंधित शुल्क में पांच से 20 रुपये तक वृद्धि की गई है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि कुलियों के शुल्क में यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इस तरह किया गया कुलियों के शुल्क का निर्धारण
- जहां फुट ओवरब्रिज नहीं हैं, वहां 40 किलो तक या उससे कम भार के लिए 65 रुपये प्रति कुली।
- जहां फुट ओवरब्रिज हैं वहां पर 75 रुपये प्रति कुली तक भुगतान होगा।
- (इससे पहले 40 किलो भर तक का शुल्क बिना फुट ओवरब्रिज वाले स्टेशन पर 60 रुपये, फुट ओवरब्रिज वाले स्टेशन पर 70 रुपये था।)
- जिस स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज हैं। वहां 40 किलो से अधिक व दो क्विंटल तक सामान दोपहिया, चार पहिया ट्राली से सामान प्लेटफार्म तक पहुंचाने पर 130 रुपये।
- फुट ओवरब्रिज वाले स्टेशन पर 40 किग्रा से अधिक व दो क्विंटल तक दो पहिया, चार पहिया ट्राली से सामान प्लेटफार्म पर पहुंचाने पर दो कुलियों के लिए 150 रुपये।
- (इससे पहले बिना फुट ओवरब्रिज वाले स्टेशन पर शुल्क 120 रुपये तथा फुट ओवरब्रिज वाले स्टेशन पर 140 रुपये था)
- फुट ओवरब्रिज के बिना दिव्यांग, बीमार यात्रियों को व्हीलचेयर से प्लेटफार्म तक लाने के लिए 65 रुपये। (इससे पहले यह शुल्क 60 रुपये था।)
- फुट ओवरब्रिज से व्हीलचेयर पर प्लेटफार्म तक यात्री को पहुंचाने पर दो कुलियों के लिए 150 रुपये शुल्क लगेगा। (संशोधन से पहले यह शुल्क 140 रुपये था।)
- स्ट्रेचर से प्लेटफार्म पर यात्री को ले जाने पर दो कुलियों के लिए 150 रुपये, चार कुलियों के लिए 300 रुपये।(संशोधन से पहले दो कुलियों के लिए 140 रुपये, चार कुलियों के लिए 280 रुपये शुल्क निर्धारित था।)
