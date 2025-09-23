Language
    कभी IAS-IPS तो कभी जज… हर बार पेशा बदल लेता था विष्णु शंकर, सामने आई दूसरी करतूत तो हैरान हुई पुलिस

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:15 PM (IST)

    कानपुर पुलिस ने विष्णु शंकर गुप्ता नामक एक ठग को गिरफ्तार किया है जो IAS IPS और जज बनकर लोगों को धोखा देता था। उसने लखनऊ की एक नर्स से शादी का वादा करके 59.50 लाख रुपये ठगे। फिरोजाबाद की एक और युवती ने उस पर 30 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसे शुक्लागंज से गिरफ्तार किया और उसके पास से 42.50 लाख रुपये बरामद किए।

    जज बनकर ठगी के आरोप में गिरफ्तार विष्णुशंकर गुप्ता। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, कानपुर। खुद को जज बताकर लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में तैनात नर्सिंग ऑफिसर को शादी का झांसा देने और 59.50 लाख रुपये ठगने वाले विष्णु शंकर गुप्ता की एक और करतूत सामने आई है। अब फिरोजाबाद की भी एक युवती ने उस पर शादी का झांसा देकर 30 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। 

    सोमवार को युवती ने डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार से मुलाकात कर तहरीर दी। आरोपी विष्णु शंकर को पुलिस ने 14 सितंबर की रात उसकी तलाकशुदा पत्नी के साथ शुक्लागंज के कंचन नगर से गिरफ्तार किया था। वह यहां किराये के मकान में रह रहा था। मूल रूप से कानपुर के नवाबगंज का रहने वाला है।

    आरोपी विष्णु शंकर गुप्ता आईएएस, आईपीएस तो कभी न्यायिक अधिकारी बनकर अब तक 10 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपये ठग चुका है। केजीएमयू की नर्सिंग ऑफिसर से 59.50 लाख रुपये ठगने के बाद वह पुलिस की रडार पर आया। 

    नर्सिंग ऑफिसर युवती बुलंदशहर की मूल निवासी है और लखनऊ के लाजपत नगर में रहती है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पिता ने उनकी शादी के लिए एक वेबसाइट पर विज्ञापन डाला था। 

    विष्णु शंकर गुप्ता ने अंशुमान विक्रम बनकर शादी का प्रस्ताव रखा। उसने बताया कि वह सीतापुर में एडीजे है। बातों में फंसाकर उसने एक करोड़ की कार खरीदने की बात कही और युवती से लोन करवा लिया। 

    युवती के खाते में लोन के रुपये आने पर सात सितंबर को वह 59.50 लाख रुपये लेकर चारबाग से झकरकटी बस स्टैंड पहुंचीं। इसके बाद चुन्नीगंज स्थित शनिदेव मंदिर में दोनों की मुलाकात हुई। वहां से दोनों फिल्म देखने गए। 

    बीच में ही तबीयत खराब होने का बहाना बना आरोपी रकम लेकर भाग निकला। कर्नलगंज थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

    इसके बाद 14 सितंबर को पुलिस ने 380 सीसी कैमरों को खंगालने और सर्विलांस की मदद से आरोपी को शुक्लागंज के कंचन नगर से गिरफ्तार किया। वह यहां तरुण कुशवाहा के मकान में तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहा था। 

    घर से 42.50 लाख रुपये और कार बरामद हुई थी। वह पेशे से वकील था और ठगी के मामले सामने आने के बाद बार एसोसिएशन ने उसे निष्कासित कर दिया था।

    एक करोड़ की कार लेने का झांसा दे कराया लोन

    डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने बताया कि फिरोजाबाद की एक युवती ने सोमवार को अपने साथ हुई ठगी की घटना की जानकारी दी। युवती के अनुरोध पर उसकी पहचान गुप्त रखी जा रही है। वह डरी हुई थी। आरोपी विष्णु शंकर की गिरफ्तारी के बाद वह कानपुर पहुंची और तहरीर दी है। 

    लखनऊ की नर्सिंग ऑफिसर की तरह ही फिरोजाबाद की युवती को भी आरोपी ने शादी का झांसा देकर फंसाया था। एक करोड़ की कार लेने का बहाना बनाकर उससे 30 लाख रुपये ठगे थे। 

    युवती के अनुसार, आरोपी ने उनसे कहा कि उसे एक करोड़ की कार खरीदनी है। 60 लाख रुपये उसके पास हैं, लेकिन 30 लाख रुपये कम पड़ रहे हैं। युवती ने झांसे में आकर उसे 30 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद से आरोपी विष्णु शंकर गायब हो गया। युवती के पास से आरोपी का एक कूटरचित आधार कार्ड भी मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।