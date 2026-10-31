यूपी को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, 43 मिनट की देरी से पहुंची कानपुर सेंट्रल, जानें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, कानपुर। वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भारत माता के जयघोष के साथ कानपुर सेंट्रल से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस दौरान प्लेटफार्म नंबर एक पर ट्रेन के स्वागत के लिए जनप्रतिनिधियों सहित सहित यात्रियों की भीड रही। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, मंत्री प्रतिभा शुक्ला सांसद रमेश अवस्थी, विधायक महेश त्रिवेदी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया, विधायक मोहम्मद हसन रूमी, एमएलसी अरुण पाठक ने रवाना किया।

ट्रेन के कानपुर सेंट्रल आने का समय रात 8:05 बजे निर्धारित था जबकि 43 मिनट देरी से 8.48 बजे पहुंची। पांच मिनट ठहराव के बाद यह दिल्ली के लिए रवाना हो गई। सांसद रमेश अवस्थी ने ट्रेन के चालक अरशद को माला पहनाकर सम्मानित किया। ट्रेन कानपुर सेंट्रल से अलीगढ़, गाजियाबाद होकर नई दिल्ली पहुंचेगी। इससे पहले वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ट्रेन के स्वागत के लिए सेंट्रल स्टेशन पर समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर भारतीय रेलवे के विस्तार पर दर्शाया। बुलेट ट्रेन की मिली सौगात सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयासों से अपने शहर को सौगात मिली है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को कानपुर सेंट्रल पर स्टाप देने तथा गाजियाबाद में ठहराव का निर्णय लिया गया है। रेल मंत्री ने कानपुर में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाने की घोषणा की है। अपने शहर को भविष्य में और भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

वाराणसी से ट्रेन शेड्यूल ट्रेन वाराणसी से शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 27421 वाराणसी-नई दिल्ली वंदे् भारत स्लीपर एक्सप्रेस वाराणसी से रात 8:50 बजे रवाना होगी। प्रयागराज रात 10:35 बजे पहुंचेगी, यहां पांच मिनट का ठहराव लेकर 10:40 बजे रवाना होगी। कानपुर सेंट्रल रात 12:40 बजे आएगी, पांच मिनट रुकने के बाद 12:45 बजे रवाना होगी। अलीगढ़ सुबह 3:55 बजे पहुंचेगी, वहां पांच मिनट का ठहराव लेगी, गाजियाबाद सुबह 5:25 बजे पहुंचेगी, नई दिल्ली सुबह 6:10 बजे पहुंचेगी।