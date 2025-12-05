Kanpur Mandi Bhav: 5 दिसंबर 2025 का मंडी भाव... मेवा और सोने के ताजा रेट; देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर बाजार में शुक्रवार को गेहूं, सोना-चांदी सहित दाल, सरसों, चावल में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2625–2675 रुपये और आरआर 2700–2750 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा, जबकि जौ 2250–2350 रुपये और बाजरा 2000–2250 रुपये के दायरे में बना रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दलहन में चना 5200–5300 रुपये और अरहर 5500–5600 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा, लेकिन उड़द हरा 10800–11100 रुपये पर मजबूत बना रहा। मसूर, मूंग और मटर में हल्की तेजी देखने को मिली। सर्राफा बाजार में सोना 131900 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 183500 रुपये प्रति किलो पर दर्ज।

कानपुर बाजार भाव: शुक्रवार को खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-

गल्ला (प्रति क्वि.)

गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200,

दलहन (प्रति क्वि.)

चना 5200-5300, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3400-3500, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800

दाल (प्र. क्वि.)

अरहर फूल 10000-10100, अरहर स्पे. 7300-7400, चना दाल 6600-6700, मटर दाल 4150-4250, मसूर मलका 6950-7000, मसूर दाल 7150-7200, उड़द दाल 7200-12000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्र. क्वि.)

चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000,

आटा

मैदा (प्रति 50 किग्रा) आटा- 1500-1600 मैदा 1550-1580, सूजी 1630-1650

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही-6500-6650, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 9000-10500, मूंगफली दाना शिवपुरी 9500-10600 बटाली 9300-10300, सेहुंआ 4000-4500,

तेल (प्र. क्वि.)

सरसों कोल्हू 15300-15400, अलसी 14600-14700, अण्डी 13900-14000,

खली (प्र. क्वि.)

सरसों 2350-2400, अलसी 6000-6100, अण्डी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 ली.)

बावर्ची 1775-1769, मयूर 1775-1769,

गुड़ (प्रति क्विं.)

पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4700-4800, देशी भेली 4600-4700

शक्कर दाना (प्रति क्विं.)

एम.30 4400-4450

देशी घी (प्रति. क्विं.) खुर्जा 68000-69000, औरैय्या 62000-63000, माधौगढ़ 61000-62000

बारदाना

3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800

एटी - सुतली (प्र. क्वि.)

72 इंच 13000-13100, 90 इंच 15500-16000

रुई (प्र. क्विंटल)

गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14400-14500

किराना मेवा (प्रति 100 किलो कर रहित)-

काली मिर्च 60000-70000, बड़ी इलायची 180000-210000, सोंठ 26000-28000, धनिया 8000-12000, लाल मिर्च 19000-24000, जीरा 26000-30000, अजवाइन- 16000-26000, सौंफ 11000-30000, हल्दी-16000-18000, सुपारी 43000 -53000, चिकनी सुपारी- 60000- 65000, मेथी-7000-8000, कलौंजी 23000 -24000, खटाई-14000-18000, इमली-11000-12000, अनारदाना- 55000-95000, गरी गोला-16000-18000, छुआरा 12000-32000, मखाना- 35000-120000, किशमिश देशी 18000-23000, किशमिश काबुली 38000-45000, मुनक्का 20000-45000, बादाम 25000-62000, काजू (पेटी 22 किलो) 13500-16000