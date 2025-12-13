प्रदेश में निवेश बढ़ाने को UPSIDA जमीन आवंटन और अन्य सेवाएं करेगा समयबद्ध, तैयार किया नया रोडमैप

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास और निवेशक सेवाओं को सशक्त करने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया है। शुक्रवार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में 176 औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की गई। इसमें भूमि आवंटन, हस्तांतरण और भवन योजना अनुमोदन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया।

औद्योगिक संगठनों से मिलने वाले सुझावों को नई व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी 176 औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, नाला निर्माण, बिजली आपूर्ति, सड़क तथा जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।