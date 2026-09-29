कानपुर RTO में हंगामा, बाइक ट्रांसफर कराने के नाम पर 5000 लिए, काम न होने पर दलाल को जमकर पीटा

जागरण संवाददाता, कानपुर। बाइक ट्रांसफर करने के मामले में 5000 रुपये लेने के बाद भी कोई काम नहीं होने और कागज नहीं देने के मामले में आवेदक भाई-बहन ने मिलकर दलाल को आरटीओ ऑफिस में जमकर पीटा। मारपीट का कारण आवेदक अमित तिवारी ने बताया कि उसने लाल बंगला के हर्ष सिंह चौहान की बाइक खरीदी है, उसका ट्रांसफर अपने नाम पर करने के लिए दलाल को उन्होंने 5000 रुपये और कागज दिए थे।

6 महीने हो गए, अभी तक उसने कोई काम नहीं किया। दलाल उन्हें आरटीओ ऑफिस के बाबू पर काम न करने का बहाना बनाकर मामले को टाल रहा था और बीमा, प्रदूषण के नाम पर और रुपए मांग रहा था। अमित का कहना है कि इसी मामले को लेकर वह दलाल को और पैसा नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह कागज मांग रहे थे। दलाल उन्हें कागज दे नहीं रहा था।