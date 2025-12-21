किसानों के लिए बड़ी खबर, निर्धारित समय पर बिल अपलोड करें, नहीं तो बुकिंग होगी निरस्त

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनांतर्गत जनपद में बखारी, पावर स्प्रेयर व मानव चालित स्प्रेयर की बुकिंग की गई है, कृषि निदेशालय ने टोकन पास कर दिए हैं। जिसमें किसानों मैसेज भेजकर बिल अपडेट करने को कहा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मैसेज आने के बाद एक माह के भीतर बिल अपडेट न करने पर बुकिंग स्वत: निरस्त हो जाएगी।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी डा.इंद्रेषु गौतम ने बताया कि योजना के तहत बुकिंग करने वाले किसानों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे गए हैं।

जिन्हें मैसेज में भेजी गई विभागीय वेबसाइट पर जाकर डैशबोर्ड के चक में यंत्र बुकिंग प्रारंभ पर क्लिक कर किसान का विकल्प चयन करते हुए आनलाइन बुकिंग स्थिति पर जाकर दस्तावेज अपलोड पर क्लिक कर बिल को अपलोड करना होगा।