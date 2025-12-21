Language
    किसानों के लिए बड़ी खबर, निर्धारित समय पर बिल अपलोड करें, नहीं तो बुकिंग होगी निरस्त

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:55 PM (IST)

    वित्तीय वर्ष 2025-26 में कीट/रोग नियंत्रण योजना के तहत बखारी, पावर स्प्रेयर व मानव चालित स्प्रेयर की बुकिंग हुई है। कृषि निदेशालय ने टोकन पास कर किसान ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनांतर्गत जनपद में बखारी, पावर स्प्रेयर व मानव चालित स्प्रेयर की बुकिंग की गई है, कृषि निदेशालय ने टोकन पास कर दिए हैं। जिसमें किसानों मैसेज भेजकर बिल अपडेट करने को कहा गया।

    मैसेज आने के बाद एक माह के भीतर बिल अपडेट न करने पर बुकिंग स्वत: निरस्त हो जाएगी।
    जिला कृषि रक्षा अधिकारी डा.इंद्रेषु गौतम ने बताया कि योजना के तहत बुकिंग करने वाले किसानों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे गए हैं।

    जिन्हें मैसेज में भेजी गई विभागीय वेबसाइट पर जाकर डैशबोर्ड के चक में यंत्र बुकिंग प्रारंभ पर क्लिक कर किसान का विकल्प चयन करते हुए आनलाइन बुकिंग स्थिति पर जाकर दस्तावेज अपलोड पर क्लिक कर बिल को अपलोड करना होगा।

    बिल अपलोड होने के बाद किसानों को संबंधित फाइलों को विकासखंड में स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार कृषि रक्षा इकाई में संबंधित प्रभारी को हस्तागत कराना होगा।

    ऐसा न करने पर मैसेज आने के एक माह बाद बुकिंग की समयावधि समाप्त हो जाएगा तथा बुकिंग टोकन स्वत: ही निरस्त हो जाएगा और फिर किसान को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। बताया कि इसके लिए किसान स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसानों से अंजान व्यक्ति या फोन काल से सतर्क रहने की अपील की गई है।