यूपीसीए की 24 कमेटियां घोषित, संजय कपूर बने यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन

जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की 20वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) में प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें शहर का दबदबा देखने को मिला। जबकि प्रदेश के अन्य जिलों को साधने का प्रयास किया गया। यूपीसीए अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से निधिपत सिंहानिया जिम्मेदारी संभालेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनका साथ उपाध्यक्ष के रूप में गाजियाबाद के राकेश मिश्रा देंगे। सचिव पद पर शहर के प्रेम मनोहर गुप्ता तथा संयुक्त सचिव में प्रयागराज के उमर मुस्तफा हसन तथा कोषाध्यक्ष पद पर शहर के ही सचिन आनंद शुक्ला के नाम की घोषणा हुई। एजीएम में यूपी टी-20 लीग का चेयरमैन डा. संजय कपूर को चुना गया।

उन्हें यह जिम्मेदारी न्यूजीलैंड, बांग्लादेश टेस्ट व भारत ए और आस्ट्रेलिया ए अनौपचारिक मैच के सफल आयोजन करने पर दी गई। गाजीपुर के संजीव सिंह गर्वनिंग काउंसिल के सदस्य के रूप में देंगे। वहीं, यूपीसीए की एपेक्स कमेटी में 11 सदस्यों के नाम घोषित किए गए।

गुरुवार को होटल लैंडमार्क में हुई यूपीसीए की वार्षिक आमसभा में 41 जिलों के प्रतिनिधियों के बीच बीसीसीआइ में यूपीसीए के प्रतिनिधित्व के लिए वर्तमान बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को चुना गया। उनकी मौजूदगी में यूपीसीए की नई कार्यकारिणी और 24 कमेटियों की घोषणा हुई।

इंटरनेशनल मैच आयोजन समिति में पूर्व डीजीपी और यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डीएस चौहान को चेयरमैन के रूप में जगह दी गई। सीनियर क्रिकेट चयन कमेटी में पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार और जूनियर में कमलकांत कनौजिया तथा वूमेंस चयन कमेटी का प्रमुख प्रियंका शैली को बनाया गया।

बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि ग्रीन पार्क को संवारने के लिए शासन की ओर से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसमें यूपीसीए सहभागी के रूप में अपना योगदान देगा और टेस्ट सेंटर को फिर से मैच की सौगात दी जाएगी।

यूपीसीए के अध्यक्ष निधिपत सिंहानिया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मैच की बाधा में होटल की कमी और एयरपोर्ट में नाइड लैंडिंग की समस्या है। इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने कहा कि नई कार्यकारिणी में प्रदेश के हर जिले को शामिल किया गया है। यूपीसीए महिला क्रिकेट को नया मंच देगा और प्रदेश की महिला क्रिकेटरों को टीम तक पहुंचाने का काम करेगा।

यूपीसीए की एपेक्स कमेटी

एजीएम में यूपीसीए की एपेक्स कमेटी में सिद्धार्थ सिंह, सुनील जोशान, करन पाल सिंह, लक्ष्य राज त्यागी, सिद्धार्थ प्रसाद, मनीष चौहान, सैफूद्दीन, सुरेंद्र पाल सिंह, लतीफ उर रहमान, सक्षम मिश्रा और उमर अहमद के नाम पर घोषित किए गए।