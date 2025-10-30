यूपीसीए की 24 कमेटियां घोषित, संजय कपूर बने यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन
कानपुर में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की 20वीं वार्षिक आमसभा में नई कार्यकारिणी घोषित की गई। निधिपत सिंहानिया फिर से अध्यक्ष चुने गए, राकेश मिश्रा उपाध्यक्ष होंगे। प्रेम मनोहर गुप्ता सचिव और सचिन आनंद शुक्ला कोषाध्यक्ष बने। संजय कपूर यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन नियुक्त हुए। राजीव शुक्ला ने ग्रीन पार्क को संवारने की बात कही और यूपीसीए महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की 20वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) में प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें शहर का दबदबा देखने को मिला। जबकि प्रदेश के अन्य जिलों को साधने का प्रयास किया गया। यूपीसीए अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से निधिपत सिंहानिया जिम्मेदारी संभालेंगे।
उनका साथ उपाध्यक्ष के रूप में गाजियाबाद के राकेश मिश्रा देंगे। सचिव पद पर शहर के प्रेम मनोहर गुप्ता तथा संयुक्त सचिव में प्रयागराज के उमर मुस्तफा हसन तथा कोषाध्यक्ष पद पर शहर के ही सचिन आनंद शुक्ला के नाम की घोषणा हुई। एजीएम में यूपी टी-20 लीग का चेयरमैन डा. संजय कपूर को चुना गया।
उन्हें यह जिम्मेदारी न्यूजीलैंड, बांग्लादेश टेस्ट व भारत ए और आस्ट्रेलिया ए अनौपचारिक मैच के सफल आयोजन करने पर दी गई। गाजीपुर के संजीव सिंह गर्वनिंग काउंसिल के सदस्य के रूप में देंगे। वहीं, यूपीसीए की एपेक्स कमेटी में 11 सदस्यों के नाम घोषित किए गए।
गुरुवार को होटल लैंडमार्क में हुई यूपीसीए की वार्षिक आमसभा में 41 जिलों के प्रतिनिधियों के बीच बीसीसीआइ में यूपीसीए के प्रतिनिधित्व के लिए वर्तमान बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को चुना गया। उनकी मौजूदगी में यूपीसीए की नई कार्यकारिणी और 24 कमेटियों की घोषणा हुई।
इंटरनेशनल मैच आयोजन समिति में पूर्व डीजीपी और यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डीएस चौहान को चेयरमैन के रूप में जगह दी गई। सीनियर क्रिकेट चयन कमेटी में पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार और जूनियर में कमलकांत कनौजिया तथा वूमेंस चयन कमेटी का प्रमुख प्रियंका शैली को बनाया गया।
बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि ग्रीन पार्क को संवारने के लिए शासन की ओर से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसमें यूपीसीए सहभागी के रूप में अपना योगदान देगा और टेस्ट सेंटर को फिर से मैच की सौगात दी जाएगी।
यूपीसीए के अध्यक्ष निधिपत सिंहानिया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मैच की बाधा में होटल की कमी और एयरपोर्ट में नाइड लैंडिंग की समस्या है। इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने कहा कि नई कार्यकारिणी में प्रदेश के हर जिले को शामिल किया गया है। यूपीसीए महिला क्रिकेट को नया मंच देगा और प्रदेश की महिला क्रिकेटरों को टीम तक पहुंचाने का काम करेगा।
यूपीसीए की एपेक्स कमेटी
एजीएम में यूपीसीए की एपेक्स कमेटी में सिद्धार्थ सिंह, सुनील जोशान, करन पाल सिंह, लक्ष्य राज त्यागी, सिद्धार्थ प्रसाद, मनीष चौहान, सैफूद्दीन, सुरेंद्र पाल सिंह, लतीफ उर रहमान, सक्षम मिश्रा और उमर अहमद के नाम पर घोषित किए गए।
कमेटियों में इन्हें दी गई जगह
क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी
अरविंद श्रीवास्तव (चेयरमैन) आनंद पाठक (कन्वीनर) तथा सदस्य के रूप में अहमद अली तालिब, मोहन लाल अग्रवाल, बीडी शुक्ला, एपी सिंह, जय प्रकाश सिंह, अभिषेक शुक्ला, जमाल अख्तर व अनीस राजपूत।
वूमेंस क्रिकेट गर्वनिंग काउंसिल
नवनीत सहगत (चेयरमैन) मो. फहीम (कन्वीनर) व सदस्य के रूप में नीतू डेविड, इशरत महमूद।
चैलेंजर ट्राफी आयोजन समिति
फैसल एमआरके शेरवानी (चेयरमैन), शाश्वत सिंह (कन्वीनर) सदस्य साजिद उमर।
मीडिया कमेटी :
मो. फहीम (चेयरमैन), डा. संजय कपूर (को-चेयरमैन), अहमद अली तालिब (कन्वीनर) व फसहत अली और विकास कुमार।
गौरहरि सिंहानिया क्रिकेट अकादमी कमेटी :
रियासत अली (चेयरमैन), केएल तेजवानी (डायरेक्टर) व राहुल सप्रू।
ग्राउंड्स एंड पिच कमेटी
सीए जावेद (चेयरमैन) बीडी शुक्ला (कन्वीनर) तथा सदस्य महेश गुप्ता, संजय अग्रवाल, आरबी अग्रवाल, विक्रम अग्रवाल, संजय सहाय व रोहित चौधरी।
इंटरनेशनल मैच आयोजन कमेटी :
डा. डीएस चौहान (चेयरमैन), राजीव शुक्ला (को-चेयरमैन), आमंत्रित अतिथि निधिपत सिंहानिया, मनोज पुंडीर (कन्वीनर) व उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित 17 लोगों को शामिल किया गया।
यूपीसीए एडवाइजरी कमेटी
प्रदीप गुप्ता (चेयरमैन) सीताराम सक्सेना (को-चेयरमैन), खालिद एम खान (कन्वीनर) व ताहिर हसन व विजय गुप्ता।
गाजियाबाद इंटरनेशनल स्टेडियम कमेटी
रियासत अली (चेयरमैन), राकेश मिश्रा (कन्वीनर) के साथ सचिव, कोषाध्यक्ष व सुरजीत श्रीवास्तव।
वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम कमेटी
राजीव शुक्ला (चेयरमैन), युद्धवीर सिंह (कन्वीनर), सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता (को-कन्वीनर) कोषाध्यक्ष सचिन शुक्ला, जावेद अख्तर और अंकित चटर्जी सदस्य के रूप में शामिल किए गए।
क्रिकेट कमेटी कमेटी सीनियर
प्रवीन कुमार (चेयरमैन) रिजवान शमशाद, आशीष विस्टन जैदी, मृत्युंजय त्रिपाठी व उत्कर्ष चंद्रा।
मेंस जूनियर चयन कमेटी
कमल कांत कनौजिया (चेयरमैन), बृजेंद्र सिंह, रंजीत यादव, अरविंद सोलंकी और जाहिद अली।
वूमेंस चयन कमेटी
प्रियंका शैली (चेयरमैन) करिश्मा जैन, श्वेता सिंह, सीमा सिन्हा व क्षमता श्रीवास्तव।
क्रिकेट टैलेंट कमेटी
गोपाल शर्मा (चेयरमैन), असलम अली (कन्वीनर) संजय रस्तोगी, रत्नेश मिश्रा व अभिवन दीक्षित।
अंपायर कमेटी
मनोज पुंडीर (चेयरमैन) एसपी सिंह (कन्वीनर) व तन्मय श्रीवास्तव।
