UP Weather: कल से चलेंगी बर्फीली हवाएं, शीतलहर से कंपाने वाली ठंड को लेकर IMD का अलर्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। रविवार को कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने मौसम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। शाम से ही शहर में सर्दी का असर बढ़ गया है। घर से बाहर निकलने पर ही कंपाने वाली सर्दी का अहसास हो रहा है।

सोमवार तक हवा की औसत रफ्तार 10 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है इससे शीत लहर शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। सोमवार को शीत दिवस भी होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि कश्मीर के गुलमर्ग में रविवार की शाम तक दो इंच से भी ज्यादा बर्फ जम चुकी थी। हिमवर्षा शाम को भी जारी रही है। इससे कानपुर और आस - पास के मौसम में भी बड़ा बदलाव हो सकता है।

रविवार की सुबह भी कोहरा और बदली का मौसम रहा। दिन में धूप निकली रही और सोमवार को भी धूप निकलने की संभावना है। रविवार के मुकाबले सोमवार को धूप तेज होगी लेकिन मंगलवार से शीत लहर शुरू होने के आसार हैं। सोमवार को शीत दिवस भी रह सकता है।

रविवार को अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है। सोमवार को यह सामान्य से छह डिग्री तक नीचे जा सकता है। रविवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री रहा है जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है।