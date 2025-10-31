दो शहरों में हो सकती UP टी-20 लीग, उत्तर प्रदेश के इन सिटी में मुकाबले कराने की बन रही योजना

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की वार्षिक आमसभा में यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के आयोजन स्थल और टीम की संख्या बढ़ाने पर मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि इस बार लीग के मुकाबले लखनऊ के साथ कानपुर में भी कराने की योजना है। इसके साथ ही नए सीजन में छह की जगह आठ टीमों को शामिल किया जा सकता है। लीग की छह टीमें नोएडा किंग्स, गौर गोरखपुर लायंस, लखनऊ फाल्कंस, कानपुर सुपर स्टार्स, मेरठ मेवरिक्स, काशी रुद्रास शामिल हैं।

उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आइपीएल की तर्ज पर पहली बार यूपी टी-20 लीग का आयोजन वर्ष 2022-23 में ग्रीन पार्क स्टेडियम में किया गया था। पहले सीजन में छह टीमों के बीच क्रिकेट का रोमांच देखने के लिए रिकार्ड संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे।