    दो शहरों में हो सकती UP टी-20 लीग, उत्तर प्रदेश के इन सिटी में मुकाबले कराने की बन रही योजना

    By Ankush Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:33 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में टी-20 लीग आयोजित करने की योजना है, जिसके तहत मुकाबले दो शहरों में कराए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना है। शहरों का चयन प्रक्रियाधीन है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की वार्षिक आमसभा में यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के आयोजन स्थल और टीम की संख्या बढ़ाने पर मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि इस बार लीग के मुकाबले लखनऊ के साथ कानपुर में भी कराने की योजना है। इसके साथ ही नए सीजन में छह की जगह आठ टीमों को शामिल किया जा सकता है। लीग की छह टीमें नोएडा किंग्स, गौर गोरखपुर लायंस, लखनऊ फाल्कंस, कानपुर सुपर स्टार्स, मेरठ मेवरिक्स, काशी रुद्रास शामिल हैं।

    उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आइपीएल की तर्ज पर पहली बार यूपी टी-20 लीग का आयोजन वर्ष 2022-23 में ग्रीन पार्क स्टेडियम में किया गया था। पहले सीजन में छह टीमों के बीच क्रिकेट का रोमांच देखने के लिए रिकार्ड संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे।

    हालांकि पहले सीजन की सफलता के बाद लीग का दूसरा और तीसरा सीजन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहां दर्शकों के कम रुझान को देखते हुए यूपीसीए अब लीग को दो शहरों की मेजबानी में कराने की तैयारी कर रहा है। यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने कहा कि यूपी टी-20 लीग ने युवा खिलाड़ियों को मंच दिया है। लीग का चौथा सीजन दर्शकों के लिए क्रिकेट के रोमांच का केंद्र बनेगा। हालांकि इस पर गर्वनिंग काउंसिल की बैठक में अंतिम निर्णय किया जाएगा।