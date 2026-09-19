यूपी में पुलिस अफसरों के तबादले: कानपुर में 2 DCP-5 ADCP का ट्रांसफर, 2 IPS मिले

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश शासन ने आइपीएस अधिकारियों में फेरबदल किए हैं। इसमें शहर के दो डीसीपी और पांच एडीसीपी के गैर जनपद तबादले किए गए हैं, जिसमें दो अधिकारी एडीसीपी से प्रोन्नति होकर डीसीपी बन चुके थे। वहीं, शहर को दो आइपीएस अधिकारी शहर को मिले हैं।



तबादले की सूची के अनुसार, डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह डीसीपी गौतमबुद्ध नगर, डीसीपी यातायात रवींद्र कुमार को डीसीपी आगरा, एडीसीपी एलआइयू महेश कुमार का अपर पुलिस अधीक्षक हापुड़ और उनकी पत्नी एडीसीपी अर्चना सिंह को एडीसीपी गौतमबुद्ध नगर भेजा गया है।

इनके साथ ही करीब तीन माह पहले एडीसीपी से प्रोन्नति हुए राजेश पांडेय को डीसीपी राजेश पांडेय और प्रोन्नति हुए एडीसीपी कपिल देव को एसपी यातायात मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है, जबकि सहायक पुलिस अधीक्षक झांसी रहीं आइपीएस आरीबा नोमान और पुलिस अधीक्षक इटावा आइपीएस अभय नाथ त्रिपाठी को कानपुर में तैनाती मिली है।

एक और महिला अधिकारी शहर को मिली, संख्या नौ हुईं कानपुर कमिश्नरेट में पहले से एडीसीपी सेंट्रल डा. अर्चना सिंह, एडीसीपी महिला अपराध स्नेहा तिवारी, एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह, एसीपी कलक्टरगंज आकांक्षा पांडेय एसीपी कैंट डा. प्रियंका बाजपेई, एसीपी कर्नलगंज अंजना दहिया, एसीपी हेडक्वार्टर प्रगृति यादव, एसीपी स्वरूप नगर ज्योतिश्री हैं। अब यहां एक और आइपीएस अधिकारी आइपीएस आरीबा नोमान मिल गई हैं। इससे में शहर में नौ महिला अधिकारी हो गई हैं।