UP Police Encounter: कानपुर में महिला से चेन लूटने वाले 2 लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। यशोदा नगर में भाई से मिलकर जा रही ऑटो सवार महिला से लूट करने वाले दो आरोपित पुलिस मुठभेड़ में गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिए गए। जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि भागने की कोशिश कर रहे दूसरे लुटेरे को पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया। पकड़े गए लुटेरों की पहचान फतेहपुर के कल्याणपुर निवासी आशीष और करन के रूप में हुई है।

डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी के मुताबिक 13 नवंबर की दोपहर शिवराजपुर के काकूपुर गांव निवासी अरुणेश कुमार बाजपेई की पत्नी सुनीता यशोदा नगर निवासी अपने भाई शुभम के घर आईं थीं। इसके बाद वह ऑटो से वापस गांव के लिए लौट रहीं थी। करीब पौने चार बजे देवकी नगर चौराहा पर पीछे से आए बाइक सवार दोनों लुटेरों ने सुनीता के गले में झपट्टा मारकर चेन तोड़ ली।

उन्होंने शोर मचाया, लेकिन आरोपित वारदात को अंजाम देकर भाग निकले थे। सुनीता की सूचना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। फुटेज में दिखे आरोपितों की तलाश की जा रही थी, तभी दोनों के क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमने की जानकारी हुई। इस पर तत्काल चार टीमों को सक्रिय किया।