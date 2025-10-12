UPPSC PCS Exam 2025: पहली पाली में 44 प्रतिशत अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित, 39 केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UP PCS) 2025 की परीक्षा में पहली पाली में 44% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। यह परीक्षा 39 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आयोग के अनुसार, अनुपस्थिति का कारण अन्य परीक्षाओं में व्यस्तता हो सकती है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आयोग जल्द ही दूसरी पाली की परीक्षा आयोजित करेगा।
जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा रविवार को कानपुर नगर में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जनपद में इस परीक्षा के लिए कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां कुल 17,677 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी।
लेकिन परीक्षा के प्रति अभ्यर्थियों की गंभीरता एक बार फिर सवालों के घेरे में रही। क्योंकि करीब 44 प्रतिशत यानी 9538 परीक्षार्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे।
पहली पाली में सिर्फ 46 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा
रविवार सुबह 9:30 बजे शुरू हुई पहली पाली की परीक्षा में मात्र 46 प्रतिशत अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। शेष 9538 अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने से पहले ही हार मान ली। अधिकारियों का कहना है कि कई परीक्षार्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड तो किया, लेकिन परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए।
एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी को परीक्षा के नोडल अधिकारी हैं , उन्होंने बताया कि पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की गईं। किसी भी केंद्र से गड़बड़ी या अनुशासनहीनता की सूचना नहीं मिली है।
अलर्ट मोड पर रहे पुलिस और प्रशासन
प्रशासन ने परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण माहौल में कराने के लिए सख्त इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी, साथ ही एआई कैमरों से सीधी निगरानी भी की जा रही थी। जिला प्रशासन ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया था कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दें।
फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों ने पूरे शहर में लगातार भ्रमण करते हुए केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जिन केंद्रों पर अधिक भीड़ या अव्यवस्था की संभावना थी, वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया।
नकलविहीन परीक्षा के लिए सख्त दिशा-निर्देश
जिलाधिकारी के निर्देश पर परीक्षा केंद्रों के अंदर और बाहर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। प्रवेश द्वारों पर अभ्यर्थियों की गहन तलाशी ली गई।
एडीएम विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि किसी भी केंद्र पर अगर अनुचित गतिविधि या लापरवाही पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी पाली दो बजे से शुरू
पहली पाली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद अब दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शुरू होगी। इसके लिए भी सभी केंद्रों को अलर्ट रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक केंद्र पर परीक्षा समाप्त होने तक पुलिस और प्रशासनिक अमला तैनात रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
कुल अभ्यर्थी- 17,677
उपस्थित- 8,139 (46%)
अनुपस्थित- 9,538 (44%)
परीक्षा केंद्र- 39
नोडल अधिकारी- एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी।
विशेष निगरानी- एआई कैमरे, फ्लाइंग स्क्वाड, पुलिस बल तैनाती।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।