UP IAS Transffer: एस. राजलिंगम होंगे कानपुर के नए मंडलायुक्त, के. विजयेन्द्र पांडियन का वाराणसी तबादला

जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपी में शासन ने सोमवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कानपुर मंडल के मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन का स्थानांतरण वाराणसी कर दिया। उनके स्थान पर वाराणसी के मंडलायुक्त एस. राजलिंगम को कानपुर का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।

के. विजयेन्द्र पांडियन ने नौ जनवरी 2025 को कानपुर मंडलायुक्त का पदभार संभाला था। इससे पहले 28 अगस्त 2024 को उन्हें उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में आयुक्त एवं निदेशक तथा यूपी राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर का प्रबंध निदेशक नियुक्त थे। बाद में उन्हें मंडलायुक्त की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी।