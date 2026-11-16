कानपुर मेल को हरी झंडी, 20 कोच लेकर चलेगी, जानें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कुछ ही देर में कानपुर मेल को सोमवार दोपहर सेंट्रल स्टेशन से हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे। यह रात में कानपुर से दिल्ली जाने वाली दूसरी नियमित ट्रेन होगी। अभी तक रात में यात्रियों के पास सिर्फ श्रमशक्ति एक्सप्रेस का ही विकल्प था। नई ट्रेन के संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

कानपुर मेल कुल 20 कोच के साथ चलेगी। इसमें फर्स्ट एसी का एक, सेकेंड एसी के दो, थर्ड एसी के छह और थर्ड एसी इकोनामी का एक कोच होगा। इसके अलावा पांच स्लीपर, पांच जनरल, एक एसएलआर और एक जनरेटर कार भी शामिल रहेगी। ट्रेन आठ स्टेशनों पर ठहराव लेगी। हालांकि, अभी इसका किराया घोषित नहीं किया गया है।

यह ट्रेन सेंट्रल स्टेशन से चलकर फफूंद, इटावा, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी व गाजियाबाद होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी। सेंट्रल स्टेशन के निदेशक अकांशु गोविल ने बताया कि कानपुर मेल को हरी झंडी दोपहर दो बजे दिखाई जाएगी। रेल मंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे।