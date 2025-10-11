Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP में 5 सुहागिनों की उजड़ी मांग, इस वजह से पतियों ने मौत को लगाया गले

    By Ankur Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक हृदयविदारक घटना घटी, जिसमें पांच विवाहित महिलाओं के पतियों ने आत्महत्या कर ली। इन दुखद घटनाओं के पीछे आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह जैसे कारण बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    UP में 5 सुहागिनों की उजड़ी मांग। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। करवा चौथ के दिन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पांच सुहागिनों की मांग उजड़ गई। उनके पतियों ने आत्महत्या कर ली। रावतपुर में पूजा के बाद देर रात युवक ने कमरे में फंदा लगा जान दी तो सेन पश्चिम पारा और दामोदर नगर में पत्नियों से विवाद व करवा चौथ पर घर पर न होने से परेशान पतियों ने जान दे दी। वहीं, गोविंद नगर में भी मजदूर ने फंदा लगा जान दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    पूजन के बाद खाना खाया, रात में लगा लिया फंदा

    रावतपुर के मथुरानगर निवासी 45 वर्षीय बिजली मिस्त्री वीरेंद्र के परिवार में पत्नी गुंजा व बेटी अंकिता और श्रद्धा हैं। बड़े भाई सत्येंद्र ने बताया कि शुक्रवार को करवा चौथ की पूजा के बाद वीरेंद्र ने परिवार संग खाना खाया, लेकिन देर रात खटपट की आवाज आने पर लगा कि चोर आया है। वह डंडा लेकर जैसे भाई के कमरे में पहुंचे तो तभी गुंजा भी चीख पड़ी। कमरे में वीरेंद्र का शव फंदे से लटक रहा था। सत्येंद्र ने बताया कि वीरेंद्र अलग कमरे में सोता था, जबकि उनकी पत्नी व दोनों बेटियां दूसरे कमरे में सोते थे।


    पत्नी के घर ताला, पेट्रोलपंप कर्मी ने दे दी जान

    सेन पश्चिम पारा के बिनगवां निवासी 45 वर्षीय पेट्रोल पंप कर्मी मनोज श्रीवास्तव के परिवार में पत्नी निर्मला व छह बेटियां हैं, जिसमें चार की शादी हो चुकी है। मनोज के साले संजय ने बताया कि बहनोई शराब के लती थी और आएदिन विवाद कर बहन से मारपीट करते थे। इसके बाद बहन दोनों बेटियों के साथ चंदीपुरवा के एक मकान में किराये रहने लगी थीं। शुक्रवार को करवा चौथ होने पर बहनोई जब बहन के कमरे में पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। इसके बाद वह वापस अपने घर आए और फंदा लगाकर जान दे दी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि दंपती में विवाद की बात सामने आई है।


    पत्नी से विवाद, तनाव में लगा लिया फंदा

    दामोदरनगर निवासी बिजली मिस्त्री 34 वर्षीय विकास साहू ने फंदा लगाकर जान दे दी। उनके परिवार में पत्नी पूजा व एक बेटी हनी है। बड़े भाई विशाल ने बताया कि विकास का उसकी पत्नी से अक्सर विवाद होता था। इसी के चलते उसकी पत्नी तीन साल से अलग रह रही थी, जबकि बेटी विकास के पास ही रह रही थी। तब से भाई तनाव में था। करवा चौथ पर भाई परेशान था।
    पत्नी गई बाजार, पति ने कर ली आत्महत्या: गोविंद नगर के महादेव नगर कच्ची बस्ती निवासी 44 वर्षीय शीलू ने फंदा लगा आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान उनकी पत्नी नीतू करवा चौथ की तैयारियों को लेकर मां-भाई व बहन के साथ बाजार गई थीं जबकि बच्चे घर के बाहर थे। वापस लौटने पर घटना की जानकारी हुई।


    जूता व्यापारी ने ट्रेन से कटकर दे दी जान


    शास्त्रीनगर के प्रभु आस्था अपार्टमेंट निवासी 55 वर्षीय अमरलाल गुरबानी की गुमटी में जूते-चप्पल की दुकान है। परिवार में पत्नी हर्षा व दो बच्चे यश व श्रेया हैं। स्वजन ने बताया कि शुक्रवार को वह दुकान बंद कर घर के लिए निकले थे, लेकिन पता नहीं क्यों वह गोविंदपुरी स्टेशन पहुंच गए। इसके बाद उनके ट्रेन से कटने की जानकारी पुलिस से मिली। जीआरपी के अनुसार अमरलाल ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी है। हालांकि स्वजन आत्महत्या की वजह नहीं बता पा रहे हैं।