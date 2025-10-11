UP में 5 सुहागिनों की उजड़ी मांग, इस वजह से पतियों ने मौत को लगाया गले

जागरण संवाददाता, कानपुर। करवा चौथ के दिन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पांच सुहागिनों की मांग उजड़ गई। उनके पतियों ने आत्महत्या कर ली। रावतपुर में पूजा के बाद देर रात युवक ने कमरे में फंदा लगा जान दी तो सेन पश्चिम पारा और दामोदर नगर में पत्नियों से विवाद व करवा चौथ पर घर पर न होने से परेशान पतियों ने जान दे दी। वहीं, गोविंद नगर में भी मजदूर ने फंदा लगा जान दी।

पूजन के बाद खाना खाया, रात में लगा लिया फंदा रावतपुर के मथुरानगर निवासी 45 वर्षीय बिजली मिस्त्री वीरेंद्र के परिवार में पत्नी गुंजा व बेटी अंकिता और श्रद्धा हैं। बड़े भाई सत्येंद्र ने बताया कि शुक्रवार को करवा चौथ की पूजा के बाद वीरेंद्र ने परिवार संग खाना खाया, लेकिन देर रात खटपट की आवाज आने पर लगा कि चोर आया है। वह डंडा लेकर जैसे भाई के कमरे में पहुंचे तो तभी गुंजा भी चीख पड़ी। कमरे में वीरेंद्र का शव फंदे से लटक रहा था। सत्येंद्र ने बताया कि वीरेंद्र अलग कमरे में सोता था, जबकि उनकी पत्नी व दोनों बेटियां दूसरे कमरे में सोते थे।



पत्नी के घर ताला, पेट्रोलपंप कर्मी ने दे दी जान सेन पश्चिम पारा के बिनगवां निवासी 45 वर्षीय पेट्रोल पंप कर्मी मनोज श्रीवास्तव के परिवार में पत्नी निर्मला व छह बेटियां हैं, जिसमें चार की शादी हो चुकी है। मनोज के साले संजय ने बताया कि बहनोई शराब के लती थी और आएदिन विवाद कर बहन से मारपीट करते थे। इसके बाद बहन दोनों बेटियों के साथ चंदीपुरवा के एक मकान में किराये रहने लगी थीं। शुक्रवार को करवा चौथ होने पर बहनोई जब बहन के कमरे में पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। इसके बाद वह वापस अपने घर आए और फंदा लगाकर जान दे दी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि दंपती में विवाद की बात सामने आई है।



पत्नी से विवाद, तनाव में लगा लिया फंदा दामोदरनगर निवासी बिजली मिस्त्री 34 वर्षीय विकास साहू ने फंदा लगाकर जान दे दी। उनके परिवार में पत्नी पूजा व एक बेटी हनी है। बड़े भाई विशाल ने बताया कि विकास का उसकी पत्नी से अक्सर विवाद होता था। इसी के चलते उसकी पत्नी तीन साल से अलग रह रही थी, जबकि बेटी विकास के पास ही रह रही थी। तब से भाई तनाव में था। करवा चौथ पर भाई परेशान था।

पत्नी गई बाजार, पति ने कर ली आत्महत्या: गोविंद नगर के महादेव नगर कच्ची बस्ती निवासी 44 वर्षीय शीलू ने फंदा लगा आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान उनकी पत्नी नीतू करवा चौथ की तैयारियों को लेकर मां-भाई व बहन के साथ बाजार गई थीं जबकि बच्चे घर के बाहर थे। वापस लौटने पर घटना की जानकारी हुई।