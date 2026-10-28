OPD Today 29 Oct: कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक दिया गया है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक है।

ओपीडी शेड्यूल | गुरुवार

1. कानपुर नगर

एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक, जहां अलग समय नहीं दिया गया है।

एलएलआर अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम मेडिसिन डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता मनोरोग डा. धनंजय चौधरी नाक, कान और गला डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल त्वचा रोग डा. श्वेतांक बाल रोग डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता दंत रोग डा. अशरफउल्ला नेत्र रोग डा. सुरभि अग्रवाल सर्जरी डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी हड्डी रोग डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी

जीएसवीएसएस पीजीआइ

विभाग डॉक्टरों के नाम नेफ्रोलॉजी डा. समीर गोविल न्यूरोलॉजी डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम न्यूरोसर्जरी डा. इला कात्यायन गैस्ट्रो डा. ध्रुव ठाकुर इंडोक्राइनोलॉजी डा. सौरभ अग्रवाल यूरोलॉजी डा. राकेश गुप्ता पेन मेडिसिन डा. नेहा अग्रवाल

उर्सुला अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम फिजिशियन डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह सर्जन डा. राजेश अग्रवाल ईएनटी डा. राजेश वर्मा नेत्र रोग डा. रिजवान अहमद दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता आर्थोपेडिक डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार बाल रोग डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल मनोरोग डा. आरती

हृदय रोग संस्थान

विभाग डॉक्टरों के नाम और समय कार्डियोलॉजी मेडिसिन डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान कार्डियोलॉजी सर्जरी डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश। समय: शाम 4 से 6 बजे

मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय

विभाग डॉक्टर चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. आनंद कुमार

कांशीराम चिकित्सालय

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन नाक, कान और गला डा. अतुल सचान आर्थो डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार

2. उन्नाव

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

जिला पुरुष अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम नाक, कान और गला डा. निरुपम अवस्थी मेडिसिन / फिजिशियन डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह बाल रोग डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव नेत्र रोग डा. फैजल जुबेर, डा. संजीव कुमार सर्जरी डा. वीसी पांडेय, डा. संजय वर्मा चेस्ट रोग फिजिशियन डा. शोभित अग्निहोत्री हड्डी रोग डा. मनोज सिंह, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया त्वचा रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव दंत रोग डा. अमरेश कुमार एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र

जिला महिला अस्पताल

विभाग डॉक्टर स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रेनू, डा. अर्चना

3. कानपुर देहात

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

मेडिकल कॉलेज

विभाग डॉक्टरों के नाम मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह नाक, कान और गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता नेत्र रोग डा. जयवर्धन त्वचा रोग डा. प्रसून सचान मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी सर्जरी डा. जसवीर दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी

4. कन्नौज

राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह जनरल सर्जरी डा. इमरान अली अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला नाक, कान और गला डा. नितिन कुमार मानसिक रोग डा. विवेक कुमार दंत रोग डा. हर्षिता गौतम नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल

जिला अस्पताल, जसौली

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

कक्ष संख्या डॉक्टर विभाग 2 डा. सूरज कुमार हड्डी रोग 3 डा. चितरंजन फिजिशियन 4 डा. निकेतन सक्सेना मूल सूची में स्पष्ट नहीं 12 डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार ईएनटी 13 डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार बाल रोग 19 डा. अरविंद दंत रोग 20 डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम नेत्र रोग 26 डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद सर्जन 27 डा. स्वाति कटियार मनोरोग 28 डा. भूपेश कुमार पपने फिजिशियन

महिला विंग

कक्ष संख्या डॉक्टरों के नाम विभाग 2 डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव फिजिशियन 3 डा. आंचल, डा. निधि विभाग मूल सूची में स्पष्ट नहीं

5. जालौन

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

जिला चिकित्सालय

विभाग डॉक्टरों के नाम अस्थि रोग डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी सर्जरी डा. रंजीत परिहार बाल रोग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा दंत रोग डा. गरिमा तिवारी नाक, कान और गला डा. बीपी सिंह

जिला नेत्र चिकित्सालय

विभाग डॉक्टरों के नाम नेत्र रोग डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा

राजकीय मेडिकल कॉलेज

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल मेडिसिन डा. कुलदीप अस्थि रोग डा. अश्विन कुमार सर्जरी डा. शांतनु मिश्रा प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. कपिल निरंजन, डा. प्रीति राजपूत बाल रोग डा. छवि जायसवाल मनोरोग डा. आशीष कुमार दंत रोग डा. मदन मोहन निरंजन नेत्र रोग डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला नाक, कान और गला डा. रतिभान सिंह चर्म रोग डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह टीबी एवं चेस्ट डा. सुनील कुमार निखर

6. हमीरपुर

जिला अस्पताल

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

कमरा नंबर विभाग डॉक्टरों के नाम 07 त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा 08 हड्डी रोग डा. ब्रह्मप्रकाश सचान 101 जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह 102 फिजिशियन डा. परमेंद्र प्रजापति 114 जनरल ओपीडी डा. मोहित 115 नाक, कान और गला डा. विकास यादव 116 दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता 120 नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह 126 बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

7. महोबा

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

जिला अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम मनोरोग काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता नाक, कान और गला डा. नरेंद्र राजपूत मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद सर्जरी डा. राहुल कुमार हड्डी रोग डा. हेमेंद्र नेत्र रोग डा. डीके राय

8. फतेहपुर

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

मेडिकल कॉलेज

विभाग डॉक्टरों के नाम मेडिसिन डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम नाक, कान और गला डा. तरुण, डा. अभिनव स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे कार्डियोलॉजी डा. अनुराग गुप्ता मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय

जिला अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल सर्जन डा. संतोष जनरल फिजिशियन डा. तापस त्रिपाठी नाक, कान और गला डा. अभिनव, डा. नवीन वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना फिजिशियन डा. आरबी सिंह, जागृति पाल जनरल फिजिशियन डा. डीके वर्मा बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन स्त्री रोग डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली

9. फर्रुखाबाद

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल फिजिशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना हृदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा नाक, कान और गला डा. नवनीत कुमार चेस्ट फिजिशियन डा. अंकित मिश्रा पैथोलॉजिस्ट डा. जयसिंह माइक्रोबायोलॉजिस्ट डा. प्रवीन कुमार दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

10. इटावा

जिला अस्पताल की ओपीडी: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल मेडिसिन डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत बाल रोग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव जनरल सर्जन डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह दंत रोग डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया नाक, कान और गला डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी डा. नीलै त्रिपाठी कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशियलिटी डा. सुभाष चंद्रा सीवीटीएस सुपर स्पेशियलिटी डा. वरुण सिसोदिया चर्म रोग डा. स्वेता एस. कुमार ईएनटी डा. कंचन चौधरी जनरल मेडिसिन डा. ग्रंथ कुमार जनरल सर्जरी डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा न्यूरोलॉजी प्रो. डा. रमाकांत यादव स्त्री रोग डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह नेत्र रोग डा. बृजेश सिंह हड्डी रोग डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत बाल रोग डा. मुनीबा आलिम कैंसर ओपीडी डा. प्रभा वर्मा

11. बांदा

जिला अस्पताल

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टरों के नाम रेडियोलॉजिस्ट डा. किशुन कुमार सर्जन डा. रामेंद्र कुमार फिजिशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल नाक, कान और गला डा. मुकेश कुमार बाल रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत नेत्र रोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा हड्डी रोग डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल स्त्री रोग डा. सुनीता सिंह मनोरोग डा. आलोक गुप्ता दंत रोग डा. प्रसून खरे

रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल

समय: सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक

विभाग डॉक्टरों के नाम मेडिसिन डा. आकिव फारूकी सर्जरी डा. संजय कुमार बाल रोग डा. अनीता अग्रहरि चर्म रोग डा. कुंदन चौहान अस्थि रोग डा. मनोज वर्मा ईएनटी डा. जितेंद्र यादव नेत्र रोग डा. आकाश श्रीवास्तव मानसिक रोग डा. हिमांशु सिंह टीबी चेस्ट रोग डा. राजकमल सिंह दंत रोग डा. निधि गुप्ता

12. चित्रकूट

जिला अस्पताल

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार नाक, कान और गला डा. राम नरेश राजपूत जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार बाल रोग डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता नेत्र रोग डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार हड्डी रोग डा. प्रबल प्रताप सिंह स्त्री रोग डा. श्वेता मिश्रा दंत रोग डा. राजीव पाल गैर संचारी रोग डा. भास्कर सिंह

13. औरैया

जिला संयुक्त चिकित्सालय

समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर / उपलब्धता नाक, कान और गला डा. मनोज कुमार चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार बाल रोग डा. विनोद कुमार नेत्र रोग डा. राम प्रकाश दंत रोग डा. मोहित गहोई स्त्री रोग सूची में डॉक्टर का नाम नहीं दिया गया मनोरोग उपलब्ध नहीं बताया गया हड्डी रोग उपलब्ध नहीं बताया गया जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं बताया गया

महत्वपूर्ण सूचना: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव हो सकता है। अस्पताल जाने से पहले संबंधित अस्पताल से जानकारी की पुष्टि कर लें।