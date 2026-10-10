Kanpur News: घाटमपुर से बिठूर तक दौड़ेंगी 300 नई ई-बसें, कोपरगंज में बनेगा ठहराव स्थल, मंधना में चार्जिंग स्टेशन

निर्मल पांडेय, कानपुर। कानपुर शहर की परिवहन सेवा को 'स्मार्ट' बनाने की प्लानिंग के तहत 300 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसें) की लोगों के बीच उपलब्धता जल्द होने वाली है। इस बसों के संचालन को लेकर परिवहन निगम और केसीटीएसएल (कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड) ने स्थानीय स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।

कोपरगंज में बस अड्डा बनाने के लिए आठ एकड़ जमीन चिह्नित हो गई है। मंधना में चार्जिंग स्टेशन बनाने की कवायद चल रही है। ई-बसों की संख्या बढ़ने की सरकार की घोषणा के बाद से शहरवासियों को तमाम उम्मीदें बंध गई हैं। जल्द ही यह तीन सौ ई-बसें घाटमपुर, बिंदकी और जहानाबाद, बिठूर के साथ ही अन्य रूटों पर दौड़ती नजर आएंगी।

लोगों का कहना है कि ई-बसों की पर्याप्त संख्या होने पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के रास्ते खुलेंगे। वर्तमान में शहर के लगभग हर प्रमुख चौराहे पर आटो, टेंपो और ई-रिक्शा चालकों की अराजकता बड़ी चुनौती बन चुकी है। बीच सड़क पर वाहन खड़ा करना, मनमाना किराया वसूलना और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाना आम बात है।

रामादेवी, झकरकटी, टाटमिल, नौबस्ता और कल्याणपुर जैसे व्यस्त इलाकों में इनके कारण घंटों लंबा जाम लगा रहता है। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि 300 नई ई-बसों के आने के बाद यात्रियों के पास एक सुरक्षित, सस्ता और आरामदायक विकल्प होगा। जब नागरिकों को हर रूट पर आसानी से सरकारी ई-बसें मिलेंगी, तो वे आटो और ई-रिक्शा पर निर्भर नहीं रहेंगे, जिससे सड़कों पर होने वाली अराजकता खुद-ब-खुद कम हो जाएगी।

नए रूटों पर होगा संचालन, बढ़ेगी कनेक्टिविटी परिवहन निगम और केसीटीएसएल (कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड) के अधिकारियों के अनुसार, इन नई बसों को उन रूटों पर प्राथमिकता दी जाएगी, जहां वर्तमान में परिवहन के साधनों की कमी है या जहां यात्रियों का दबाव ज्यादा है। नए औद्योगिक क्षेत्रों, सचेंडी, मंधना, महाराजपुर और बिठूर जैसे उपनगरीय इलाकों को भी मुख्य शहर से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नए चार्जिंग स्टेशन और डिपो बनाने पर भी काम होगा।