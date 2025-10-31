UP के इस जिले में 'नककटा' का आतंक, नाक बचाने पर चबा जाता है लोगों का अंगूठा और कान

जागरण संवाददाता,कानपुर। ककवन थाना क्षेत्र के गांव गुमानीपुरवा से शुक्रवार को कुछ ग्रामीण जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के जनता दर्शन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीबो-गरीब शिकायत रखी, जिसे सुनकर डीएम समेत वहां मौजूद सभी अधिकारी और फरियादी हैरान रह गए। पीड़ित ने बताया कि उनके गांव में अलवर नाम का एक युवक है, जिसके दांत चूहे से ज्यादा पैने हैं। वह आए दिन झगड़े के दौरान लोगों की नाक काट लेता है।



गुमानीपुर गांव के निवासी पीड़ित अवधेश ने बताया कि यह अलवर पूरे गांव के लिए आतंक बन चुका है। उसके काटने से अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की नाक में चोट पहुंचाई है। अवधेश खुद भी उसकी इस हरकत का शिकार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अलवर का व्यवहार हिंसक है। मामूली बातों पर वह झगड़ पड़ता है और अचानक झपट्टा मारकर सामने वाले की नाक पर काट लेता है। कई लोगों की नाक तो इतनी बुरी तरह से घायल हुई कि उन्हें अस्पताल में इलाज कराना पड़ा है।