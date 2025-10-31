UP के इस जिले में 'नककटा' का आतंक, नाक बचाने पर चबा जाता है लोगों का अंगूठा और कान

Language
    By Ritesh Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 'नककटा' का आतंक है। यह लोगों की नाक पर हमला करता है, और यदि वे अपनी नाक बचाने का प्रयास करते हैं, तो यह उनके अंगूठे और कान चबा जाता है। इसके डर से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता,कानपुर। ककवन थाना क्षेत्र के गांव गुमानीपुरवा से शुक्रवार को कुछ ग्रामीण जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के जनता दर्शन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीबो-गरीब शिकायत रखी, जिसे सुनकर डीएम समेत वहां मौजूद सभी अधिकारी और फरियादी हैरान रह गए। पीड़ित ने बताया कि उनके गांव में अलवर नाम का एक युवक है, जिसके दांत चूहे से ज्यादा पैने हैं। वह आए दिन झगड़े के दौरान लोगों की नाक काट लेता है।

    गुमानीपुर गांव के निवासी पीड़ित अवधेश ने बताया कि यह अलवर पूरे गांव के लिए आतंक बन चुका है। उसके काटने से अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की नाक में चोट पहुंचाई है। अवधेश खुद भी उसकी इस हरकत का शिकार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अलवर का व्यवहार हिंसक है। मामूली बातों पर वह झगड़ पड़ता है और अचानक झपट्टा मारकर सामने वाले की नाक पर काट लेता है। कई लोगों की नाक तो इतनी बुरी तरह से घायल हुई कि उन्हें अस्पताल में इलाज कराना पड़ा है।

    ग्रामीण ने क्या बताया?

    एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि अगर कोई किसी तरह अपनी नाक बचा भी लेता है, तो अलवर उसका अंगूठा या कान चबा लेता है। लोग अब उससे इतने आतंकित हैं कि गांव में उसका पता नाम से नहीं बल्कि नककटा के घर कहकर पूछा जाता है। बच्चे और महिलाएं तो उसके घर के पास से गुजरने से भी डरते हैं।

    जनता दर्शन में मौजूद अफसर भी ग्रामीणों की बात सुनकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसे संबंधित डीसीपी को जांच के लिए भेज दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस गांव में जाकर वास्तविक स्थिति की पड़ताल करे और यदि आरोप सही पाए जाएं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

    डीएम ने कहा कि किसी व्यक्ति को गांव में इस तरह आतंक फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से काम करेगा।