    दीवाली से पहले UP के इस जिले को मिला बड़ा तोहफा, 3 सड़कों के लिए 89.80 करोड़ का बजट मंजूर

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    दीपावली से पहले शासन की वित्त व्यय समिति ने तीन सड़कों के लिए 89.80 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए डोमनपुर से फतेहपुर सीमा तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण को भी स्वीकृति मिली है।  

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली से पहले तीन सड़कों के लिए शासन की वित्त व्यय समिति ने 89.80 करोड़ रुपये का बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी। जिसमें ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शासन ने डोमनपुर से फतेहपुर की सीमा तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    19.87 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क सौ से अधिक गांवों को सीधे प्रयागराज हाईवे और फतेहपुर जिले से जोड़ेगी। वित्त व्यय समिति ने इसके साथ ही कालपी रोड में भौंती बाईपास और कल्याणपुर शिवली रोड के चौड़ीकरण के लिए बजट स्वीकृति दे दी है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इन तीनों सड़कों का निर्माण करेगा।

    क्यों रोक दी थी मंजूरी?

    पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने बताया कि डोमनपुर सड़क का निर्माण पहले चरण में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उन्नाव में गंगा पुल के पास बाढ़ के पानी से सड़क बह जाने के बाद शासन ने वित्तीय मंजूरी रोक दी थी। अब हालात सामान्य होने और एक किमी सड़क छोड़कर 13 किमी तक सड़क निर्माण को हरी झंडी दे दी है।

    यह सड़क उन्नाव के बीघापुर से होते हुए डोमनपुर, प्रयागराज हाईवे से फतेहपुर की सीमा तक जाती है, लेकिन उन्नाव पुल के पास सड़क बह जाने से प्रस्ताव अधर में लटक गया था। मामले में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के हस्ताक्षेप के बाद पुल के पास से एक किमी छोड़कर कानपुर से फतेहपुर जिले की सीमा तक सड़क निर्माण के लिए 19.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सड़क के निर्माण से सौ गांव की आबादी को लाभ मिलेगा।

    सड़क तैयार होने से डिफेंस नोड से जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी, जबकि ग्रामीण इलाकों के किसानों को अपनी उपज मुख्य बाजारों तक पहुंचाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड की ओर जाने वालों को एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही कालपी रोड में भाटिया होटल तिराहे के आगे से भौंती बाईपास तक 36 करोड़ रुपये में सड़क चौड़ीकरण होगा। वहीं कल्याणपुर-शिवली मार्ग निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।


    जिले की तीन सड़कों के निर्माण के लिए दीपावली से पहले शासन की वित्त व्यय समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया की कार्रवाई पूरी करने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
    रविदत्त कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी