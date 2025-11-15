यूपी के इस जिले में 198 करोड़ से बनेगा 6.99 किमी लंबा नाला, चार लाख लोगों की सुविधा के लिए शासन ने दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। मकड़ीखेड़ा में 6.99 किमी का नाला 198.37 करोड़ रुपये से बनेगा। शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। विधायक नीलिमा कटियार ने बताया कि मकड़ीखेड़ा नाला को लेकर नगर विकास मंत्री एके शर्मा से मिली थीं। इस नाले के निर्माण से तीन दर्जन मुहल्लों व गांवों की साढ़े चार लाख जनता को लाभ मिलेगा।

मकड़ीखेड़ा नाला कल्याणपुर बिठूर रोड होते हुए आजाद नगर पुलिया होते हुए परमियापुरवा नाला में मिलता है। मकड़ीखेड़ा, मुखर्जी बिहार, गीतानगर, शारदा नगर, विकास नगर, लखनपुर, ख्योरा, अकबरपुर कछार, गंगपुर, पत्रकारपुरम, सूर्य विहार, मैनावती, आजाद नगर समेत 30 मुहल्लों का दूषित पानी नालों से जुड़ता है।