यूपी के इस जिले में 198 करोड़ से बनेगा 6.99 किमी लंबा नाला, चार लाख लोगों की सुविधा के लिए शासन ने दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश के एक जिले में 198 करोड़ रुपये की लागत से 6.99 किलोमीटर लंबा नाला बनाने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से लगभग चार लाख लोगों को जल निकासी की बेहतर सुविधा मिलेगी और जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। मकड़ीखेड़ा में 6.99 किमी का नाला 198.37 करोड़ रुपये से बनेगा। शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। विधायक नीलिमा कटियार ने बताया कि मकड़ीखेड़ा नाला को लेकर नगर विकास मंत्री एके शर्मा से मिली थीं। इस नाले के निर्माण से तीन दर्जन मुहल्लों व गांवों की साढ़े चार लाख जनता को लाभ मिलेगा।
मकड़ीखेड़ा नाला कल्याणपुर बिठूर रोड होते हुए आजाद नगर पुलिया होते हुए परमियापुरवा नाला में मिलता है। मकड़ीखेड़ा, मुखर्जी बिहार, गीतानगर, शारदा नगर, विकास नगर, लखनपुर, ख्योरा, अकबरपुर कछार, गंगपुर, पत्रकारपुरम, सूर्य विहार, मैनावती, आजाद नगर समेत 30 मुहल्लों का दूषित पानी नालों से जुड़ता है।
यह नाला कई जगह कच्चा और टूटा है। कई जगह कब्जा होने के कारण सकरा हो गया है। इसके चलते क्षेत्र में बिना बरसात ही पानी भरा रहता है। इसके बनने से जलभराव की समस्या खत्म हो जाएगी।
